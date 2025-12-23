Desfalco en Insomnia: habrían realizado “transferencias no autorizadas” de fondo públicos

El miércoles pasado, la sala de cine independiente Insomnia Teatro Condell de Valparaíso informó que el espacio podría cerrar, producto de una grave crisis económica atribuida a “una estafa cometida por dos de sus extrabajadores”, señalaron, informó Aquí Valparaíso.

Los excolaboradores habrían realizado transferencias no autorizadas de fondos públicos e ingresos por taquilla.

El equipo denunció el delito de administración desleal en agosto a la Fiscalía, que encargó diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. En paralelo, informaron del hecho al Ministerio de las Culturas (Mincap), institución que en febrero de este año les adjudicó un fondo por $ 116.058.000 (Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, PAOCC), que está al día y en ejecución.

A pesar de que Insomnia dio cuenta de la denuncia al Mincap, desde la cartera señalan que no recibieron ninguna «comunicación formal» respecto a la pérdida de recursos PAOCC, solo reconocieron que la organización tenía un «problema interno». Por ende, la entidad no se ha hecho parte de la denuncia ni ha derivado los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

El seremi de las Culturas, Javier Esnaola, señaló que «nos reunimos con el equipo, para conocer su situación y ver las acciones que estaban tomando, ya que es una organización colaboradora del Estado, y esperamos que puedan resolver su situación, porque es muy importante que este espacio cultural siga desarrollando su labor en nuestra región”.

Transferencias no autorizadas

“Esto partió a mediados de año, cuando empezamos a revisar algunas cosas extrañas de movimientos de plata; empezamos a revisar que había cosas que no estaban claras, y nos dimos cuenta de un mal manejo de los dineros, y junto a ello había situaciones de unas transferencias no autorizadas, entonces empezamos con una investigación interna y nos dimos cuenta de que había personas del equipo que tenían acceso a transferencias y habían hecho algunos movimientos que no estaban autorizados. Y esos movimientos son movimientos de platas públicas, movimientos de fondos que nosotros nos habíamos adjudicado”, explicó Leonardo Torres, director de Insomnia Teatro Condell a Aquí Valparaíso.

¿Cómo se dieron cuenta? Porque “en algún momento del año se acabó la plata (…). La persona que estaba encargada en ese momento -teníamos que pagar unas puertas nuevas que habíamos realizado en el teatro- y no había plata para eso, y esa plata estaba comprometida y se gastó en otra cosa. Entonces, ahí fue justamente cuando nos dimos cuenta de que había algo importante que estaba sucediendo con los dineros y que más encima, esta persona, exencargada que trabajaba con nosotros, nos mintió, nos empezó a decir no ha llegado la plata para los sueldos y eran puras mentiras, eran puros voladores de luces”, agregó Torres.

La debacle económica generada a raíz de esta presunta estafa “ha provocado una situación compleja en la que se adeuda el sueldo del equipo del mes de noviembre, pagos de cuentas básicas y pagos de derechos de exhibición con distribuidoras”, informó Insomnia a través de un comunicado. Por ello, lanzaron una campaña de aportes voluntarios, “para poder costear el financiamiento de nuestro espacio y los sueldos de nuestros equipos”, agregaron a través de Instagram.

Desde el 2018 a la fecha, Insomnia se ha adjudicado 11 fondos públicos del Mincap: un fondo de infraestructura ($ 179.112.563), cinco de cultura para difusión, implementación y exhibición audiovisual (suman $ 97.984.069), un fondo de fomento al arte ($ 10.131.634) y cuatro PAOCC en 2020, 2023, 2024 y 2025, que en conjunto suman $ 485.601.692. Según la seremi, previo a adjudicar el PAOCC 2025, “estaban rendidos los (fondos) de años anteriores”.