A los 65 años falleció Perry Bamonte, icónico guitarrista de The Cure

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de la banda The Cure, murió a los 65 años de edad, según comunicó este viernes el grupo musical.

A través de un texto publicado en el sitio web de The Cure se dio a conocer: “Con enorme tristeza confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte“.

De acuerdo al comunicado, “‘Teddy’ era una persona cálida y una parte vital de la historia de The Cure. ‘Cuidando de la banda’ desde 1984 hasta 1989, se convirtió en miembro a tiempo completo de The Cure en 1990”.

Agregan que dentro de la agrupación tocó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado, “en los álbumes “The Wish”, “Wild Mood Swings”, “Bloodflowers”, “Acoustic Hits” y “The Cure”.

Asimismo, destacaron que Perry Bamonte actuó en más de 400 conciertos durante 14 años, más otros 90 tras volver a unirse a la agrupación en el 2022.

Su última presentación junto a la banda inglesa fue el 1 de noviembre del 2024.

En 1990 se convirtió en miembro oficial del grupo, participando en una de las etapas más exitosas y expansivas de la banda.

Sus compañeros de banda lo describieron como “tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo. ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure“.

Su relación con The Cure comenzó a fines de los años 80, cuando se integró al equipo técnico de la banda como técnico de guitarra. Con el tiempo, su cercanía con el líder Robert Smith y su versatilidad musical le permitieron dar el salto al escenario.

Agregando que: “Realizó otros 90 conciertos, algunos de los mejores en la historia de la banda. Esto culminó con el concierto Show Of A Lost World en Londres el 12 de noviembre de 2024. Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia”.

Perry Bamonte fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de The Cure en 2019.