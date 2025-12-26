A los 65 años falleció Perry Bamonte, icónico guitarrista de The Cure
A través de un comunicado la banda dio a conocer la triste noticia. “Con enorme tristeza confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte”, señalaron sus compañeros de agrupación.
Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de la banda The Cure, murió a los 65 años de edad, según comunicó este viernes el grupo musical.
A través de un texto publicado en el sitio web de The Cure se dio a conocer: “Con enorme tristeza confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte“.
De acuerdo al comunicado, “‘Teddy’ era una persona cálida y una parte vital de la historia de The Cure. ‘Cuidando de la banda’ desde 1984 hasta 1989, se convirtió en miembro a tiempo completo de The Cure en 1990”.
Agregan que dentro de la agrupación tocó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado, “en los álbumes “The Wish”, “Wild Mood Swings”, “Bloodflowers”, “Acoustic Hits” y “The Cure”.
Asimismo, destacaron que Perry Bamonte actuó en más de 400 conciertos durante 14 años, más otros 90 tras volver a unirse a la agrupación en el 2022.
Su última presentación junto a la banda inglesa fue el 1 de noviembre del 2024.
En 1990 se convirtió en miembro oficial del grupo, participando en una de las etapas más exitosas y expansivas de la banda.
Sus compañeros de banda lo describieron como “tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo. ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure“.
Su relación con The Cure comenzó a fines de los años 80, cuando se integró al equipo técnico de la banda como técnico de guitarra. Con el tiempo, su cercanía con el líder Robert Smith y su versatilidad musical le permitieron dar el salto al escenario.
Agregando que: “Realizó otros 90 conciertos, algunos de los mejores en la historia de la banda. Esto culminó con el concierto Show Of A Lost World en Londres el 12 de noviembre de 2024. Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia”.
Perry Bamonte fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de The Cure en 2019.
