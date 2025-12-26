Publicidad
A los 65 años falleció Perry Bamonte, icónico guitarrista de The Cure CULTURA Créditos: The Cure

A los 65 años falleció Perry Bamonte, icónico guitarrista de The Cure

Por: El Mostrador Cultura

A través de un comunicado la banda dio a conocer la triste noticia. “Con enorme tristeza confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte”, señalaron sus compañeros de agrupación.

Resumen
Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, falleció a los 65 años, informó la banda en un comunicado donde lo describen como una parte “cálida y vital” de su historia. Integrado oficialmente en 1990 tras trabajar como técnico desde fines de los 80, participó en discos como *Wish*, *Wild Mood Swings* y *Bloodflowers*, y tocó en más de 400 conciertos. Volvió al grupo en 2022 y realizó otros 90 shows, incluido el último el 1 de noviembre de 2024. Fue incorporado al Salón de la Fama del Rock en 2019.
Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de la banda The Cure, murió a los 65 años de edad, según comunicó este viernes el grupo musical.

De acuerdo al comunicado, "'Teddy' era una persona cálida y una parte vital de la historia de The Cure. 'Cuidando de la banda' desde 1984 hasta 1989, se convirtió en miembro a tiempo completo de The Cure en 1990".

De acuerdo al comunicado, “‘Teddy’ era una persona cálida y una parte vital de la historia de The Cure. ‘Cuidando de la banda’ desde 1984 hasta 1989, se convirtió en miembro a tiempo completo de The Cure en 1990”.

Agregan que dentro de la agrupación tocó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado, “en los álbumes “The Wish”, “Wild Mood Swings”, “Bloodflowers”, “Acoustic Hits” y “The Cure”.

Asimismo, destacaron que Perry Bamonte actuó en más de 400 conciertos durante 14 años, más otros 90 tras volver a unirse a la agrupación en el 2022.

Su última presentación junto a la banda inglesa fue el 1 de noviembre del 2024.

En 1990 se convirtió en miembro oficial del grupo, participando en una de las etapas más exitosas y expansivas de la banda.

Sus compañeros de banda lo describieron como “tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo. ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure“.

Su relación con The Cure comenzó a fines de los años 80, cuando se integró al equipo técnico de la banda como técnico de guitarra. Con el tiempo, su cercanía con el líder Robert Smith y su versatilidad musical le permitieron dar el salto al escenario.

Agregando que: “Realizó otros 90 conciertos, algunos de los mejores en la historia de la banda. Esto culminó con el concierto Show Of A Lost World en Londres el 12 de noviembre de 2024. Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia”.

Perry Bamonte fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de The Cure en 2019.

