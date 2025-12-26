Cultura en movimiento: BancoEstado impulsa la creación, el patrimonio y el acceso en los territorios

En un escenario marcado por la reactivación progresiva de la vida cultural tras la pandemia, BancoEstado cerró 2025 consolidando una política cultural orientada al acceso, la circulación y el fortalecimiento de los ecosistemas creativos en distintos territorios del país.

A través de iniciativas que combinan apoyo directo a la creación, puesta en valor del patrimonio y descentralización cultural, la gestión del banco durante el año buscó reafirmar el rol de la cultura como un espacio de encuentro y cohesión social.

El principal hito de este período fue la nueva edición del Fondo de Apoyo al Cine y al Teatro, que en diciembre concretó la entrega de recursos a nuevos proyectos seleccionados a nivel nacional.

Junto con ello, la gestión cultural 2025 incluyó la renovación de espacios patrimoniales, la apertura de un nuevo centro cultural en regiones y programas orientados a acercar el arte a la vida cotidiana, configurando una agenda que combina memoria, creación y proyección territorial.

Crédito: CedidaApoyo a la creación: la segunda edición del Fondo de Apoyo al Cine y al Teatro

El eje central de la gestión cultural de BancoEstado durante 2025 fue la segunda edición del Fondo de Apoyo al Cine y al Teatro, una iniciativa orientada a fortalecer la circulación de obras teatrales y la distribución de producciones cinematográficas a nivel nacional. En esta convocatoria se recibieron cerca de 70 postulaciones, de las cuales fueron seleccionados seis proyectos, tres en la categoría Cine y tres en Teatro.

En el ámbito de las artes escénicas, el Fondo destinó $35 millones a cada una de las obras seleccionadas, con el objetivo de extender su periodo de exhibición y facilitar su circulación por distintas comunas y regiones del país durante 2026. Los montajes teatrales beneficiados en esta edición son Vampyr, escrita y dirigida por Manuela Infante; Tormenta, dirigida por Francisco Arrazola y Alluitz Riezu; y Noche de reyes, dirigida por Rodrigo Pérez y Joaquín Riquelme para el Teatro Nacional Chileno.

Estas obras representan una diversidad de lenguajes y públicos: desde una propuesta contemporánea que reflexiona, con humor negro, sobre trabajo y energía; pasando por una obra de circo teatro familiar centrada en la experiencia sensorial; hasta una relectura de un clásico universal desde el juego de identidades y el equívoco. Gracias al apoyo del Fondo, estos montajes iniciarán su circulación durante 2026 en localidades como Alto Hospicio, Ovalle, Quilpué, Til Til, Paillaco, Constitución, Castro, Villarrica, Coyhaique y Punta Arenas, entre otras, permitiendo que miles de personas accedan al teatro fuera de los circuitos tradicionales.

En la categoría Cine, el Fondo asignó $100 millones a cada una de las películas seleccionadas, recursos destinados a financiar su etapa de distribución, incluyendo estreno en salas, campañas de difusión y acciones de promoción orientadas a ampliar sus audiencias. Los largometrajes beneficiados en esta edición son El Puma, de Marcela Said; La revuelta: Los Tres, de Bernardo Quesney; y Hangar Rojo, de Juan Pablo Sallato.

En total, el Fondo de Apoyo al Cine y al Teatro 2025 considera una inversión de $405 millones, consolidándose como una herramienta concreta para apoyar la reactivación del sector cultural, fortalecer la circulación de obras y ampliar el acceso de públicos de distintas regiones del país al cine y al teatro chileno.

Crédito: CedidaPatrimonio que se renueva: una nueva etapa del Museo del Ahorro

Durante 2025, BancoEstado también avanzó en la puesta en valor de su patrimonio institucional con la reinauguración del Museo del Ahorro, ubicado en la Casa Matriz del banco, en pleno centro de Santiago. El espacio presentó una nueva propuesta museográfica que vincula la historia del ahorro con la evolución económica y financiera del país, integrando piezas históricas, recreaciones de antiguas oficinas bancarias y recursos pedagógicos.

El museo se concibe como un espacio educativo y formativo, con especial énfasis en la educación financiera y en una narrativa accesible para públicos diversos. Su renovación refuerza la idea de que el patrimonio no es solo memoria, sino también una herramienta para comprender el presente y proyectar el futuro.

Cultura y territorio: un nuevo espacio cultural en Valparaíso

Otro hito relevante del año fue la apertura del Centro Cultural BancoEstado en Valparaíso, emplazado en el histórico Edificio Prat, recientemente restaurado. Ubicado en una zona patrimonial de la ciudad y con acceso desde el Paseo Yugoslavo, el espacio surge como un lugar abierto a la comunidad, orientado a la exhibición de artes visuales, patrimonio y fotografía.

La programación inaugural incluyó Plena costa, pleno campo, una selección de obras de la colección pictórica del banco que dialoga con la identidad porteña, y Gabriela revisitada, una muestra que revisita la figura y obra de Gabriela Mistral a 80 años de su Premio Nobel de Literatura. A estas se sumaron exposiciones fotográficas realizadas en colaboración con instituciones culturales externas. Con entrada liberada y una vocación pública explícita, el centro cultural se integra al circuito cultural porteño como un nuevo punto de encuentro para la ciudadanía.

Crédito: CedidaArte en el espacio cotidiano: murales que conectan comunidades

La gestión cultural 2025 también se expresó fuera de museos y centros culturales. A través del programa de murales en sucursales, BancoEstado continuó impulsando intervenciones artísticas en espacios públicos, desarrolladas junto a artistas locales y mediante metodologías de participación comunitaria.

Durante el año se realizaron murales en ciudades como Valdivia (Isla Teja), Quilpué, Rancagua y Santiago, alcanzando un total de 16 murales a lo largo del país. La iniciativa busca mejorar la experiencia de quienes transitan por estos espacios, al mismo tiempo que fomenta la creación local y el vínculo entre arte y comunidad.

Participación en los hitos culturales nacionales

Finalmente, los espacios culturales de BancoEstado participaron activamente en instancias de alcance nacional como el Día de los Patrimonios, el Día del Patrimonio de Niños, Niñas y Adolescentes y la Noche de los Museos, abriendo sus puertas a la ciudadanía y sumándose a la agenda cultural del país.

Estas actividades reforzaron el carácter abierto y público de la gestión cultural del banco, entendiendo la cultura como un bien compartido y accesible.

Mirada de futuro

Con estos hitos, BancoEstado cierra 2025 consolidando una política cultural que articula apoyo a la creación, puesta en valor del patrimonio y proyección territorial. De cara a 2026, la circulación de obras teatrales y cinematográficas, junto con la activación de espacios culturales y programas comunitarios, proyecta una continuidad en el trabajo por acercar la cultura a más personas y más territorios del país.