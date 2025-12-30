DramaSur: Escritores de ocho regiones de Chile vivieron residencia formativa en Concepción

El pasado 5 de diciembre en el Teatro Biobío se llevó a cabo la muestra final de DramaSur, la residencia de dramaturgia dedicada a especializar en esta disciplina a escritores oriundos desde las regiones del Maule hasta Magallanes.

Fueron 15 días en que los ocho seleccionados en la instancia tuvieron la oportunidad de acceder al proceso formativo en un ambiente conectado con la naturaleza y el territorio, siendo el balneario de Pingueral en la comuna de Tomé y el centro de la comuna de Concepción los espacios que albergaron la experiencia.

En ésta, la tercera edición de DramaSur, fueron tres módulos en que los residentes adquirieron nuevos conocimientos, los cuales fueron impartidos por las reconocidas dramaturgas nacionales, Ana Corbalán, Leyla Selman y Coca Duarte.

Desde la estructura de la dramaturgia clásica, la exploración del origen de cada autor a la hora de crear, como también la profundización en conceptos del teatro contemporáneo, fueron parte de los contenidos que se consideraron en las clases dirigidas por las docentes anteriormente mencionadas.

Las obras de los residentes destacaron por su diversidad estética y temática, con propuestas contemporáneas que exploran nuevas formas de escritura escénica y dialogan con lo político, lo íntimo y lo territorial.

“Esta tercera edición confirma que la dramaturgia está en un momento de expansión y transformación. Vemos un futuro marcado por la hibridez de formatos, la colaboración interdisciplinaria y una dramaturgia cada vez más permeable a otras prácticas artísticas y a los cambios sociales. También se fortalece la idea de comunidad y de red, donde los procesos de escritura se piensan de manera colectiva y no aislada”, dijo Carolina Jara, directora de DramaSur.

A nivel institucional, DramaSur completó con éxito todo lo programado, destacando en esto la alianza llevada a cabo con la carrera de Teatro de la Universidad de Concepción, la Pinacoteca de la misma casa de estudios, además del Teatro Biobío.

DramaSur proyecta seguir consolidándose como un espacio de investigación, formación y circulación de dramaturgias del sur, ampliando su alcance territorial y fortaleciendo alianzas con otras plataformas e instituciones. A futuro, se busca profundizar el acompañamiento a los procesos creativos, generar instancias de publicación y visibilización de las obras, y continuar promoviendo el intercambio entre dramaturgos y dramaturgas de distintas generaciones y contextos.