Conmemoran los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad con cantata de los Derechos Humanos

La Universidad de Chile, a través de su Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, en conjunto con la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, ofrecerá el lunes 5 de enero la Cantata por los Derechos Humanos en la Sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno (TNCH), informó la Casa de Bello.

La instancia artístico-musical se propone como un espacio de reflexión sobre el significado histórico de la Vicaría, así como una muestra del compromiso institucional de la Casa de Bello con la memoria, la verdad, la justicia y la garantía de no repetición.

En la conmemoración de los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, se destacará su papel central en la defensa de las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, en la documentación de los casos y el acompañamiento a los familiares. Asimismo, la interpretación musical buscará resignificar su importancia en el contexto actual, destacando su vigencia como herramienta pedagógica y cultural para la promoción de los Derechos Humanos.

“A través de esta actividad, la Universidad de Chile aporta al cumplimiento de su compromiso de educar para los Derechos Humanos y la democracia. Les invitamos a recordar el trabajo de la Vicaría y a honrar a las víctimas, sus familiares, y a quienes pusieron en riesgo sus vidas por la defensa de la dignidad humana y el amparo de los perseguidos durante la dictadura”, indicó la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés.

“Esta Cantata es una forma de volver a escuchar a la Vicaría de la Solidaridad desde el presente. No solo como archivo o memoria histórica, sino como una experiencia viva que sigue interpelándonos. La música, la poesía y el encuentro colectivo nos recuerdan que la defensa de los derechos humanos no pertenece al pasado: es una tarea que se renueva cada día”, señaló María Paz Vergara, secretaria Ejecutiva de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol).

“Conmemorar los 50 años de la Vicaría a través de esta obra es reafirmar su sentido más profundo: la dignidad humana como principio irrenunciable. Esta cantata nació en un contexto de silencio impuesto y hoy vuelve a sonar para recordarnos que la memoria, cuando se comparte, sigue siendo una forma activa de justicia”, agregó Javier Luis Egaña, Presidente del Directorio de la misma organización.

La Cantata contará con la participación del director musical Miguel Ángel Castro y será interpretada por la Orquesta Sinfónica Estudiantil del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y el grupo de música andina Tempo Sur.

Las inscripciones para ser parte de este evento cultural gratuito ya se encuentran abiertas en este formulario. La cita es el lunes 5 de enero a las 19:00 hrs. en la Sala Antonio Varas del TNCH, ubicada en Morandé 25, Santiago, Metro Universidad de Chile.

Antecedentes históricos de la obra

La Cantata de los Derechos Humanos fue creada con motivo de la inauguración del Simposio Internacional sobre Derechos Humanos, realizado en Santiago de Chile entre los días 22 y 25 de noviembre de 1978, evento que reunió a figuras del ámbito jurídico, político, eclesiástico y social, en el contexto de la dictadura militar establecida en 1973.

Ese acto culminó con la presentación de una Cantata, que articuló la poesía del sacerdote Esteban Gumucio con la música del compositor Alejandro Guarello, constituyéndose en una expresión artística de denuncia y resistencia.

En su versión original, la Cantata fue interpretada por un coro dirigido por Waldo Aránguiz, junto al grupo musical Ortiga y una orquesta de Cámara, bajo la dirección general del maestro Fernando Rosas, con la narración del actor Roberto Parada. Esta puesta en escena se consolidó como un acto de impacto simbólico y cultural, inscribiéndose en la historia de la música chilena comprometida con los Derechos Humanos.