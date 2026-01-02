Jóvenes de FOJI celebran la interculturalidad: “Nos hace crecer como personas”

El sábado 13 de diciembre, la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), por medio de su Área Psicosocial, celebró junto a sus orquestas de la Región Metropolitana la conmemoración de los 50 años de El Sistema de Orquestas Venezolano.

La jornada fue encabezada por el compositor y director ejecutivo de la institución, Pablo Aranda, quien dirigió unas palabras a los becados y becadas de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana y de la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana. “Estamos orgullosos de que la música sea justamente algo que nos convoca, nos une, nos hace convivir en respeto. Ojalá que FOJI siga siendo un lugar donde, independiente de nuestra nacionalidad, podamos sentirnos acogidos”, dijo.

En el transcurso de la actividad, un grupo de ocho jóvenes migrantes y chilenos integrantes de la OSEM, interpretaron para sus compañeros la obra “Oblivion” del compositor argentino Astor Piazzolla. Junto con ello, se dispuso una muestra gastronómica típica de los distintos países de procedencia de los jóvenes, propiciando un espacio de convivencia.

FOJI como un lugar de encuentro

Sebastián Palacios es concertino de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana. De origen venezolano, participó en la presentación musical junto a sus pares. El joven de 18 años reflexionó sobre la relevancia de instancias como esta. “Siento que nos favorecen, nos llenan, nos enriquecen en nuestro repertorio y también en nuestra cultura. Nos hacen crecer también no solo como personas, sino que culturalmente”, dijo.

El violinista agregó que, a través de su instrumento, ha logrado ir expresando una parte auténtica de sí mismo con el resto de sus compañeros: “Siento que ya hay un avance. Ya nos estamos uniendo más y estamos siendo mucho más empáticos con el otro”.

Por su parte, Orlanny Arismendi, también violinista de la OSEM y de nacionalidad venezolana, destacó que este tipo de actividades permiten conocer realidades culturales diversas. A su juicio, la música conecta a Chile, Venezuela y otros países de Latinoamérica en una misma comunidad.

Asimismo, señaló que las expresiones artísticas funcionan como un lenguaje universal que facilita la comprensión entre personas de distintos orígenes y miradas. “Creo que la música puede aportar en la unión al mostrar la belleza del arte, nos unimos y mostramos lo que hacemos”, dijo.

De esta manera, la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile consolida su rol como un espacio de encuentro, donde distintas identidades convergen y se fortalecen a través de la música.

La interculturalidad y la integración son pilares fundamentales para el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes. FOJI, a través de la música, el trabajo colaborativo y la convivencia respetuosa, propicia espacios donde la diversidad de orígenes y experiencias se transforman en una oportunidad de aprendizaje.