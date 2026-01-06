La fotografía se consolida como imán para el turismo creativo en Valparaíso

Como una novedosa forma de unir los atributos creativos y gastronómicos propios de Valparaíso para el disfrute de quienes visiten la ciudad durante este verano, una serie de eventos fotográficos que combinan imágenes con gastronomía y cerveza artesanal se desplegarán desde este mes y hasta marzo.

Se trata del ciclo FotoSchop Verano 26 el cual será protagonizado por cuatro destacados fotógrafos documentales y periodísticos chilenos en Espacio Prat (Prat 659), en pleno Sitio Patrimonio de la Humanidad.

Cuatro autores

El ciclo comenzará el sábado 10 de enero con la exposición de Pablo Ovalle Isasmendi, destacado fotógrafo local, quien desde las 20 horas dialogará con el público al inaugurar su muestra compuesta por imágenes de su extenso recorrido como reportero gráfico para diversos medios y agencias. En paralelo a la exhibición, los asistentes podrán disfrutar de cervezas artesanales y sabores de la gastronomía porteña originados en el tradicional Restorán Capri.

El sábado 24 de enero será el turno de Javier Godoy y su interesante fotografía documental desplegada a través de proyectos autorales y fotolibros que reflejan una mirada única del contenido humano de las ciudades.

En tanto, el sábado 7 de febrero los asistentes a FotoSchop Verano 26 podrán conocer de primera fuente el trabajo y las motivaciones que han impulsado al fotógrafo Álvaro Hoppe a lo largo de su amplia trayectoria en la que ha registrado imágenes icónicas de la historia reciente de Chile desde los complejos años 80 hasta la actualidad.

El ciclo veraniego se completará desde el viernes 20 de febrero con la inauguración de la exposición de Edgard Garrido, periodista y fotógrafo originario de Puerto Varas cuya gran experiencia internacional lo convirtió en el primer chileno en ganar un Premio Pulitzer en fotoperiodismo.

Innovación y patrimonio

En total serán más de 120 fotografías las que podrán ser observadas en una innovadora galería visual montada en Espacio Prat durante FotoSchop Verano 26, convirtiéndose en una oportunidad única para experimentar el placer de ver y conversar sobre fotografía en un lugar patrimonial junto a cervezas y sabores locales y qué mejor que en la ciudad más fotogénica de Chile: Valparaíso.

Contacto: César Pincheira González // +56993592761 // huelladigital@gmail.com