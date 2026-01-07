Francisco Reyes, Marcelo Alonso y Gabriel Urzúa se suben al escenario en Teatro a Mil 2026

Este 3 de enero arrancó la 33° edición del certamen, presentado por la Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP.

El evento trae más de cien espectáculos nacionales e internacionales, provenientes de 21 países de América, Europa y Asia, entre obras de teatro contemporáneo, montajes familiares, música y pasacalles gratuitos.

En la previa de la inauguración, los actores Francisco Reyes, Marcelo Alonso y Gabriel Urzúa repasan las cuatro obras que protagonizarán este año, con distintas funciones en teatros de Santiago y regiones.

Emancipación de la mujer

“Ya en 1888 Strindberg visitaba el tema de la emancipación de la mujer”, dice Francisco Reyes sobre “Acreedores”.

Junto a Paloma Moreno y Mario Horton protagonizan Acreedores, una revisión del clásico escrito hace casi 140 años por el dramaturgo sueco August Strindberg.

Esta obra inauguró el Tarapacá A Mil el 3 de enero en el Teatro Municipal de Iquique, pasa por Antofagasta el 10 de enero y se presenta el 19 y el 20 de enero en el Teatro Municipal de Las Condes.

La historia, adaptada y dirigida por Alexis Moreno, sigue a un joven matrimonio enfrentado por los sentimientos de inseguridad, envidia y egoísmo. En un intenso viaje psicológico, los personajes desatan sus pasiones más crudas.

“Es una obra muy interesante porque ya en esa época (1888) Strindberg visitó el tema de la emancipación de la mujer, del empoderamiento femenino con su propia actividad, y en este caso, es una escritora que se emancipa, que quiere vivir su vida y ser valorada como tal”, opina Reyes.

El actor califica la pieza como una tragicomedia, especialmente por cómo se relacionan los personajes masculinos con la protagonista: “Llega a ser un poco patético o ridículo lo que les pasa con ella. Hay momentos que son hilarantes, pero también hay otros más duros”. “No es una obra necesariamente ni machista ni feminista, pero circula por ambos lados”, agrega.

Un villano político

“‘Historia de un jabalí’ interpreta el rol de Ricardo III, el villano político por excelencia”, dice Marcelo Alonso.

Es otra obra en la que participa Francisco Reyes. Historia de un jabalí (o algo de Ricardo) se presenta en el Teatro Finis Terrae entre el 14 y el 24 de enero. Es coprotagonizada por el actor Marcelo Alonso, escrita por el dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón y dirigida por Cristián Plana.

La pieza se trata de la preparación de un montaje sobre Ricardo III, el despiadado monarca retratado en la famosa tragedia de William Shakespeare. Director y actor, personificados por Reyes y Alonso, difieren en cómo interpretar a este personaje arquetípico de la literatura inglesa. Una discusión que está marcada por la ambición, las ansias de poder y el resentimiento.

“La obra se transforma en una gran explicación del rol de Ricardo III, que es el villano político por excelencia”, señala Marcelo Alonso. “Es una obra muy contingente en todo sentido, no solo en Chile, sino por todo lo que pasa en el mundo: la subida del autoritarismo de cualquier lado político”, sostiene el actor.

Estampida humana

El actor Gabriel Urzúa, por su parte, se prepara para un ajetreado pero entretenido mes, en el que estará participando en dos obras de la programación del Festival Internacional Teatro A Mil.

Es parte de Estampida Humana, de la Compañía Bonobo, dirigida por Pablo Manzi y Andreína Olivarí. Tras un exitoso 2025, regresa a la cartelera esta pieza que pone en discusión el tejido social del Chile actual, donde parece reinar la desconfianza por sobre la vida en comunidad.

Según Urzúa, la compañía Bonobo destaca por llevar a escena “un humor que logra encontrar al enemigo en nosotros y apuntar hacia afuera, me parece que eso es siempre interesante de ver”.

Estampida Humana estará en cartelera del 21 al 25 de enero en el Centro Cultural Matucana 100, cerrando la programación del Teatro A Mil 2026.