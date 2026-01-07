Premios Caleuche 2026: ChileActores revela lista de nominados

ChileActores publicó este martes la lista de nominados a los Premios Caleuche 2026, reconocimiento que distingue interpretaciones en producciones nacionales de cine, teleseries, series y comedia emitidas durante el último período.

La ceremonia se realizará el 1 de febrero y será transmitida por TVN. Entre las producciones consideradas figuran teleseries como Los Casablanca, El jardín de Olivia y Aguas de oro; series como Baby Bandito 2, I Love Robin y Este no seré yo; y películas como Isla Negra, Oro Amargo y Patio de chacales.

Las nominaciones incluyen categorías protagónicas y de soporte en televisión y cine, además de un apartado dedicado a comediantes. La nómina completa fue difundida por la organización a través de sus canales oficiales.

Lista de nominados ChileActores 2026

Teleseries

Mejor actor protagónico:

Alejandro Trejo (El jardín de Olivia)

Álvaro Rudolphy (Aguas de oro)

Francisco Melo (Los Casablanca)

Francisco Reyes (Los Casablanca)

Mejor actriz protagónica:

Carolina Arregui (Aguas de oro)

Catalina Guerra (El jardín de Olivia)

Nicole Espinoza (El jardín de Olivia)

Sigrid Alegría (Los Casablanca)

Mejor actor de soporte:

César Sepúlveda (El jardín de Olivia)

Felipe Rojas (Los Casablanca)

Francisco Reyes Cristi (Los Casablanca)

Gastón Salgado (Nuevo Amores de Mercado)

Jorge Arecheta (Los Casablanca)

Nicolás Poblete (Los Casablanca)

Mejor actriz de soporte:

Amparo Noguera (Nuevo Amores de Mercado)

Francisca Walker (Nuevo Amores de Mercado)

Lorena Bosch (Los Casablanca)

Mariana Di Girolamo (Los Casablanca)

Octavia Bernasconi (Los Casablanca)

Vivianne Dietz (Aguas de oro)

Series

Mejor actor protagónico:

Francisco Casanova (Hasta el final)

Gabriel Urzúa (I Love Robin)

Jorge Muñoz (Este no seré yo)

Marcelo Alonso (Baby Bandito 2)

Mejor actor de soporte:

Francio Cárdenas (Este no seré yo)

Jaime Omeñaca (Hasta el final)

Mauricio Pešutić (Baby Bandito 2)

Nicolás Saavedra (I Love Robin)

Pedro Vicuña (I Love Robin)

Sebastián Carrasco (Este no seré yo)

Cine

Mejor actor protagónico:

Alfredo Castro (Isla Negra)

Benjamín Vicuña (El silencio de Marcos Tremmer)

Daniel Muñoz (Me rompiste el corazón)

Felipe Arce (Algún día las raíces)

Gastón Salgado (Los afectos)

Néstor Cantillana (Patio de chacales)

Mejor actriz protagónica:

Blanca Lewin (Patio de chacales)

Carmen Gloria Bresky (Me rompiste el corazón)

Katalina Sánchez (Oro Amargo)

María Paz Grandjean (Limpia)

Paola Lattus (Las cenizas)

Paulina Urrutia (Isla Negra)

Mejor actor de soporte:

Gastón Salgado (Isla Negra)

Jaime McManus (El rey del ring)

José Soza (Los años salvajes)

Luis Dubó (La misteriosa mirada del flamenco)

Matías Catalán (La misteriosa mirada del flamenco)

Moisés Angulo (Oro Amargo)

Mejor actriz de soporte:

Consuelo Carreño (Donde el cielo toca la tierra)

Marcela Salinas (Isla Negra)

María Jesús Marcone (Patio de chacales)

Paula Dinamarca (La misteriosa mirada del flamenco)

Paula Zúñiga (Las cenizas)

Humor

Mejor comediante:

Asskha Sumathra

Daniela “Chiqui” Aguayo

Francisco “Toto” Acuña

Juan Pablo López

Paola Troncoso

Pedro Ruminot