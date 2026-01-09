Falleció Álvaro Peña, mito del punk chileno, a los 82 años

El músico Álvaro Peña falleció a los 82 años, informó este viernes la Universidad de Valparaíso.

René Cevasco, periodista musical y conductor de “Café Negro”, un programa de la radio de esa casa de estudios, señaló en sus redes: “Con el dolor de mi alma debo comunicarles que nuestro Álvaro Peña Rojas, falleció anoche en Alemania”.

Luego calificó el impacto cultural del hecho: “Chile ha perdido a uno de sus músicos más grandes e incomprendidos de la segunda mitad del siglo XX. Ya llegará tu tiempo Álvaro de Valparaíso”, concluyó. Cevasco es autor del libro “Señales crujientes” (autoedición, 2008), sobre la lírica de Álvaro Peña.

“Es una de las figuras más experimentales, inclasificables y, hasta cierto punto, incomprendido de la música chilena, y que, lamentablemente, suele estar circunscrita a ese momento en que compartió grupo con Joe Strummer antes que Strummer fundara a The Clash. Yo creo que su obra es mucho más que eso. Es un ejemplo de autogestión primitiva, protopunk. Está esta relación tirante con Chile, con Valparaíso. Están sus textos, está esta discografía amplia, desperdigada, con muchas ediciones artesanales, que son un festín para los coleccionistas. Y es tanta la fascinación que que que que están los documentales”, expresó Sergio Cancino, periodista musical y ex director de Radio UNO.

“Yo creo que su discografía, su obra, merece una zambullida más profunda, más allá de de de las anécdotas sobre el punk, digamos, porque realmente es una figura fascinante, que yo espero sea redescubierta aún más con el paso de los años”, agregó Cancino.

Trayectoria

El músico, que estaba radicado en Alemania, remonta su historia musical comenzó en los ’60 en Valparaíso, donde tocaba el saxo y se relacionaba con grupos como los luego míticos Los Jaivas.

De ahí se trasladó a Europa, donde a partir de 1974 comenzó a hacerse conocido en Londres al formar parte de la banda 101ers, con Joe Strummer, que más tarde formó el conocido grupo The Clash.

Su firma en el punk se consolidó en 1977 con el disco con el audaz título Drinking my own sperm, que irrumpió en el mercado musical mundial del punk. Esta producción es considerada la primera interpretada por algún artista latino en su tipo.

No obstante, su experiencia musical no se limitó a la música punk. Abarcó un amplio panorama e incluyó influencias que van desde Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui y hasta Armando Manzanero, para terminar en The Who. Su discografía sumó más de 19 placas.