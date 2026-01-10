Mori Recoleta y teatro como pregunta: clásicos, relecturas y humor para un verano en clave crítica

En enero, Teatro Mori Recoleta propone una programación que tensiona los límites entre tradición y contemporaneidad, reuniendo textos clásicos, dramaturgia nacional y propuestas de humor escénico que interrogan las relaciones de poder, de género y la cultura popular desde las artes escénicas.

La temporada inicia con “La Mantis Religiosa” (del 8 al 11 de enero), una de las obras más reconocidas de Alejandro Sieveking, en una nueva versión dirigida por Gonzalo Pinto. Protagonizada por Lorena Capetillo, Fernando Kliche, Paz García, Aylinne Araya, Oliver Borner y Tatiana Fernández, la puesta en escena revisita el texto desde una lectura que enfatiza las tensiones de género, el deseo y la violencia simbólica.

Considerada la obra de Sieveking más traducida y estrenada internacionalmente, esta versión desplaza el foco hacia la figura femenina, especialmente hacia la hermana menor. “En esta nueva versión, el foco está en el rol femenino, y es a partir de la belleza que se desencadena una trama de pasión y deseo”, señala su director, subrayando una lectura que dialoga con sensibilidades contemporáneas sin neutralizar el carácter perturbador del texto original.

A mitad de mes llega “Casa de Muñecas 2: El regreso de Nora” (del 15 al 18 de enero), escrita por Lucas Hnath y dirigida por Iván Tobar Ortiz. El montaje —protagonizado por Katty Kowaleczko, Mónica Carrasco, Jaime Omeñaca y Florencia Crino— imagina el retorno de Nora quince años después del quiebre que marcó la historia del teatro moderno.

Lejos de funcionar como una simple continuación, la obra plantea un ejercicio crítico sobre feminismo, maternidad y autonomía en clave contemporánea. “Más que una secuela, esta obra es una forma de hablar de cuánto —o qué tan poco— ha cambiado el mundo desde que Nora se fue”, comenta Tobar, destacando un texto que tensiona el canon desde el presente y expone las contradicciones que persisten en torno a la libertad femenina.

El cierre de la programación está marcado por “Cebolla” (16 y 17 de enero), una varieté nocturna creada por Fernando Quintana y Rodrigo Farah, e interpretada por los mismos junto a Sergio Cantillano, Álvaro Ceballos y Edgard Rachi. El montaje propone una lectura kitsch y desbordada de la cultura televisiva latinoamericana, en clave de humor, transformismo y exceso.

A través de sketches, canciones y referencias a la teleserie clásica, el montaje convierte el melodrama en un espacio de parodia y celebración colectiva. Hombreras, peinados exuberantes y vestuarios brillantes sostienen una propuesta que reivindica el goce, la risa y la exageración como lenguajes escénicos legítimos y políticos.

Con esta cartelera, Mori Recoleta articula una programación que cruza distintas miradas, entendiendo el teatro como un espacio de reflexión, estética y diálogo con las transformaciones culturales del pasado y presente.

LA MANTIS RELIGIOSA

Fecha: Del 8 al 11 de enero

Horario: De jueves a domingo, a las 20.00 hrs

Lugar: Mori Recoleta (Bellavista 77, Recoleta)

Duración: 80 minutos

Edad recomendada: +14 años

Entradas: Ticketmaster o en boleterías

Ficha artística: Dirección y adaptación: Gonzalo Pinto Guerrero | Dramaturgia: Alejandro Sieveking | Diseño sonoro: Sebastián Collarte | Diseño integral: Laura Gandarillas | Producción: Verónica Cerda | Asistente de dirección: Aracelli Muñoz | Elenco: Lorena Capetillo, Fernando Kliche, Paz García, Aylinne Araya, Oliver Borner y Tatiana Fernández.

CASA DE MUÑECAS 2: EL REGRESO DE NORA

Fecha: Del 15 al 18 de enero

Horario: De jueves a domingo, a las 20.00 hrs

Lugar: Mori Recoleta (Bellavista 77, Recoleta)

Duración: 90 minutos

Edad recomendada: +15 años

Entradas: Ticketmaster o en boleterías

Ficha artística: Dirección: Iván Tobar Ortiz | Autor: Lucas Hnath | Traducción y adaptación: Iván Tobar Ortiz y Valeria Torregrosa | Asistente de dirección: Valeria Torregrosa | Fotografía: Oliver Herrera | Producción: Roger Landaeta, Coto Gutierrez – Landaeta Cano Teatro | Música Original: Rael Valencia | Música Original: Rael Valencia | Diseño de Iluminación: Carlos Avilés | Diseño de escenografía: Jorge Chino González | Realización de escenografía: Esteban Romo | Diseño de vestuario: Roger Landaeta | Realización de vestuarios: Andrea Jopia y Sastrería Sartoro | Realización de pelucas y prótesis: Teresita Rojas | Diseño de maquillaje: Alexandra Romero | Diseño gráfico: Max Brito | Fotografía: Oliver Herrera | Videos: Francisco Jara |Social Media Manager: Paz Aro | Licencia: Originally produced on Broadway by Scott Rudin, Eli Bush, Joey Parnes, Sue Wagner and John Johnson Commissioned and first produced by South Coast Repertory A DOLL’S HOUSE, PART 2 benefited from a residency at New Dramatists | Elenco: Katty Kowaleczko (Nora), Mónica Carrasco (Anne Marie), Jaime Omeñaca (Torvaldo) y Florencia Crino (Emmy).

CEBOLLA

Fecha: 16 y 17 de enero

Horario: Viernes y sábado, a las 22.15 hrs

Lugar: Mori Recoleta (Bellavista 77, Recoleta)

Duración: 75 minutos

Edad recomendada: +18 años

Entradas: Ticketmaster o en boleterías

Ficha artística: Autores: Fernando Quintana y Rodrigo Farah | Director: Fernando Quintana | Compañía: POPURRISAS | Asistente de vestuario: Daniela Prelle | Iluminador: Sebastián Llaneza | Producción general: Patricio Sánchez | Elenco: Fernando Quintana, Rodrigo Farah, Sergio Cantillano, Álvaro Ceballos y Edgard Rachi.