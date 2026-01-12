“Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”: Congreso Futuro inicia con homenaje a María Teresa Ruiz

Desde el Salón de Honor del Congreso Nacional sede Santiago, Congreso Futuro dio inicio una nueva edición que se desarrollará entre el 12 y el 17 de enero en el Centro Cultural CEINA, en todas las regiones del país y con acceso gratuito para la ciudadanía. Con 15 años de trayectoria, el evento se ha consolidado como el principal encuentro de divulgación científica y de pensamiento en Latinoamérica, con una creciente proyección internacional.

Creado en el año 2011 en el Senado de la República de Chile, Congreso Futuro nació como un esfuerzo para acercar la ciencia y el conocimiento a la ciudadanía, generando espacios de diálogo entre investigadores, tomadores de decisiones y la sociedad civil para abordar los desafíos de una época marcada por avances tecnológicos, ambientales y sociales. Su primera versión se efectuó en el Congreso Nacional como parte de las conmemoraciones del bicentenario del Parlamento chileno y contó con la participación del ex Presidente Sebastián Piñera, destacados científicos y premios nobel, sentando las bases de lo que hoy es una plataforma transversal de pensamiento que une a todos los sectores de la sociedad.

La inauguración oficial de esta edición aniversario reunió a autoridades como el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, y el Presidente electo, José Antonio Kast, junto al presidente del Senado, Manuel José Ossandón; la presidenta de la Comisión Desafíos del Futuro, Ximena Órdenes; el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro; y el vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, entre otros.

Durante la jornada, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer espacios de reflexión sobre el futuro del país, la integración de la evidencia científica en las políticas públicas y el rol del conocimiento como motor para enfrentar desafíos globales y locales.

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, destacó que “la política tiene que resolver en función de las necesidades de las personas, pero también debe hacerse preguntas, y creo que ese es el gran aporte de Congreso Futuro: que desde hace 15 años viene vinculando a la política con la ciencia y la filosofía, desde Chile para el mundo. Eso es un logro realmente destacable, y lo agradezco profundamente a quienes lo han hecho posible”.

Por su parte, el Presidente electo, José Antonio Kast, señaló que “Chile cumple 15 años atreviéndose a pensar en el futuro; 15 años mirando más allá de la contingencia; 15 años afirmando que nuestro país no nació para la improvisación ni para la resignación; 15 años sosteniendo que el conocimiento no es patrimonio de una élite, sino una herramienta de libertad, desarrollo y dignidad para todos los chilenos. Congreso Futuro no es un evento más: es una señal profunda de que, incluso en momentos de división, Chile ha sabido levantar espacios donde el futuro se piensa con seriedad, con evidencia y con visión de largo plazo”.

Para el vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, “Congreso Futuro es un espacio de esperanza y encuentro en un mundo fragmentado. Nos obliga a reflexionar sobre las decisiones éticas de la tecnología y a preguntarnos qué queremos preservar como propiamente humano. Vivimos una transición de era, y el futuro dependerá de nuestras decisiones. Por eso Congreso Futuro es un laboratorio de innovación social, una antena del futuro que escucha las señales del tiempo y de lo que viene.”

Mientras que la senadora Ximena Órdenes, presidenta de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, recordó que los inicios del evento: “Congreso Futuro comenzó de manera muy discreta, con apenas 1.200 asistentes en Santiago y 25 expositores. Quince años después, se ha convertido en el evento de divulgación científica más importante de Latinoamérica. En 2011 predominaban los BlackBerry, nos conectábamos a ratos con 3G y la figura del influencer ni siquiera existía. Hoy, los teléfonos inteligentes parecen extensiones de nuestro propio cuerpo, lo que demuestra cuán aceleradamente ha cambiado el mundo. Por eso debemos tener claridad: las tecnologías no son neutrales, y menos aún quienes las administran. Celebrar estos 15 años no es solo mirar el camino recorrido, sino atrevernos a proyectar el futuro con responsabilidad y visión.”

La ceremonia incluyó también la charla magistral de la científica italiana Maria Chiara Carrozza, presidenta del Consejo Nacional de Investigación de Italia, que abordó los retos contemporáneos de la investigación científica y la innovación a nivel global.

Obertura en CEINA: ciencia, arte y tecnología presente en homenaje a María Teresa Ruiz

Tras la inauguración en el Congreso Nacional, la programación continuó en el Centro Cultural CEINA, donde se desarrolló la Obertura de Congreso Futuro 2026, que combinó ciencia, arte y creatividad, rindiendo un homenaje a la astrónoma chilena María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias Exactas y una de las científicas más influyentes del país.

Consultada por el reconocimiento, Ruiz aseguró que “yo me sentía que estaba dentro de una estrella, porque así me imagino yo que son las turbulencias y lo que hay ahí, así que fue espectacular. Me da risa porque Blanca Lewin es igual a mí cuando tenía 50 años, ahora ya tengo más. Es divertido verse, es raro. Y me imita los gestos y todo, así que me encantó, encontré que es un premio excepcional y del cual no tenía idea”.

Respecto a su influencia en las nuevas generaciones de científicos y su condición de referente en la materia, la astrónoma aseguró que “a mí me encanta, y si puedo, trato de hacerlo en todo lo que está a mi alcance. Escribo libros para todo público, doy charlas, y me siento más que contenta cuando veo que hoy hay muchas mujeres en la ciencia y que, además, hay muy buenos divulgadores y divulgadoras científicas. En particular, en astronomía hay divulgadoras excelentes, que además son científicas, por lo tanto saben de lo que están hablando y no es algo que se invente. Eso a mí me hace muy feliz. Hoy hay más de 300 astrónomos trabajando en distintas instituciones en Chile. Cuando partimos, yo creo que éramos José Maza y yo, y un par más, y teníamos que hablar entre nosotros porque si no, no teníamos con quién conversar de ciencia. Y ahora son miles. Eso a mí me deja tranquila. Si me muero mañana, no importa, ya cumplí, creo yo. Me siento orgullosa, yo digo que son mis hijos todos”.



Desde el Centro Cultural CEINA se realizó la charla inaugural de Congreso Futuro 2026, a cargo de la abogada estadounidense Kerry Kennedy, destacada referente internacional en derechos humanos, quien centró su exposición en la intersección entre justicia, dignidad humana y democracia en contextos de transformación global.

Congreso Futuro 2026 se está desarrollando entre el 12 y el 17 de enero, con más de 120 expositoras y expositores nacionales e internacionales, incluyendo científicos, pensadores, líderes sociales y expertos en diversos campos del conocimiento, desde la inteligencia artificial hasta la sostenibilidad y los desafíos sociales contemporáneos.

El evento gratuito y abierto a todo público, que se ha transformado en un verdadero festival ciudadano que durante 15 años ha democratizado la ciencia y los conocimientos, contempla actividades presenciales en las 16 regiones del país y transmisión para Chile y el mundo.

En sus quince años de trayectoria, Congreso Futuro ha pasado de ser una iniciativa nacida en el Senado de la República a consolidarse como una plataforma de referencia regional en divulgación científica y reflexión sobre el futuro, con creciente proyección internacional, ampliando redes de colaboración, presencia de speakers globales y vínculos con instituciones académicas, científicas y culturales fuera de Chile.

Congreso Futuro es organizado por el Senado de la República, a través de su Comisión Desafíos del Futuro, junto a la Cámara de Diputadas y Diputados, la Fundación Encuentros del Futuro, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la Academia Chilena de Ciencias y una amplia red de universidades e instituciones académicas del país, articulando un espacio transversal de encuentro entre ciencia, política, cultura y ciudadanía.

La programación completa y las entradas gratuitas están disponibles en www.congresofuturo.cl.