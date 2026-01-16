FICValdivia en Verano celebra 12 años de vida con películas premiadas, música y poesía regional

Nacida en 2015, la muestra se ha realizado de forma ininterrumpida desde entonces, contribuyendo a la amplia oferta de actividades culturales estivales de la ciudad, en alianza con el municipio valdiviano.

Las funciones comenzarán cada día a las 20:00 horas y, este año, la actividad se desarrollará en la explanada ubicada a un costado de la alameda de ingreso a la UACh. La iniciativa cuenta nuevamente con la colaboración y alianza de la Fundación Eco Barrios Chile, quienes apoyan la recolección y reciclaje de residuos durante el evento.

La invitación es para toda la familia a asistir a este evento gratuito y al aire libre, disfrutar de lo mejor del cine en pantalla grande y compartir con destacadas y destacados artistas regionales. Se recomienda llevar manta y cocaví, siempre cuidando el entorno.

Este proyecto es posible gracias a la Ilustre Municipalidad de Valdivia, la Universidad Austral de Chile y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Programación

Martes 27 de enero de 2026

Música: SOLARIO

Proyecto que busca transmitir, a través de tintes synthpop, un sentimiento de nostalgia, incorporando sonidos del pop de los años 80 y 90. Se caracteriza por el uso de sintetizadores clásicos y guitarras sólidas. Sus letras abordan experiencias cercanas, relacionadas con la introspección y la conexión con otras personas. Música triste, pero con la que se puede bailar.

Poesía: DINA MARTIN LIENLAF

Profesora de Castellano, titulada en la UACh en 1982. Ejerció durante 34 años en el Liceo José Toribio Medina de la ciudad de Río Negro, provincia de Osorno, y desde 2016 reside en Valdivia. Presentará un extracto de La Negrita, texto poético inédito que escribe desde el año 2000 aproximadamente, y que versa sobre una joven y su existencia: aventuras, reflexiones, luchas y cotidianeidad en una o más urbes del siglo actual.

Es también autora de relatos, dos de los cuales han sido seleccionados para ser publicados por la editorial Akera en abril de 2026.

Cine: La corazonada, de Diego Soto

Chile, 2025 | 78 minutos

Sinopsis: Nieves administra un balneario junto a su hijo. Un verano, un motociclista se enamora de ella, pero el romance parece condenado al fracaso. Todo cambia con la llegada de una cineasta que decide incluirlos a ambos en su nueva película. Al convertirse en actores, comienzan a desdibujarse los límites entre la ficción y sus sentimientos.

Premios: Mención Especial del Jurado y Premio del Público, 32º FICValdivia 2025.

Miércoles 28 de enero de 2026

Música: Dúo del Viento

Proyecto musical formado por Trinidad Riveros y Antonia Schmidt, músicas del sur de Chile que se reúnen para interpretar y reversionar repertorio folclórico latinoamericano y para la infancia, desde una mirada íntima, lúdica y femenina. Con voz, acordeón y guitarra como instrumentos centrales, el dúo evoca los paisajes lluviosos y ventosos del sur, entrelazando memoria, raíz y sonoridad popular.

Poesía: MARIAN LUTZKY

Poeta, mediadora de la lectura, profesora y docente universitaria. Es cofundadora de la agrupación de fomento lector Gatoperro, revista y podcast infantil realizados por y para las infancias, además de otros proyectos vinculados a la lectura y la escritura creativa. Integra los colectivos “Poesía & Capitalismo”, “ONG Alerce” y “Qué lindo leer”.

Ha publicado el libro de poesía Las niñas del jardín (CONARTE, 2020) y las novelas Las niñas traviesas (Cocorocoq, 2020), ganadora del Premio Nacional MINCAP Marta Brunet y Mención Honrosa IBBY; Llegaron sin mirar (Cocorocoq, 2024), Mención Honrosa IBBY Chile; Memorias Sumergidas I y II (Trafun Ediciones, proyecto Patrimonio); la carpeta de poesía La herida del jinete que cae del caballo (Poesía & Capitalismo, 2024); y Maleducandos (Libros del Cardo, 2025).

Cine: Cadete Espacial, de Kid Koala

Canadá, 2025 | 86 minutos

Sinopsis: Robot, un bot tutor de primera generación, crió a Celeste para convertirla en una brillante astronauta. Cuando ella parte en su primera misión en solitario y él se queda en la Tierra, la soledad comienza a afectarlo. Mientras Celeste vive una aventura llena de descubrimientos científicos, Robot rememora los momentos compartidos, hasta que peligros inesperados la dejan varada en un planeta lejano.

Selección Oficial: Berlinale y Annecy.



Jueves 29 de enero de 2026

Música: HORA PUNGA

Banda de rock/indie originaria de Valdivia, conocida por su energía en vivo. Cuenta con el EP No Te Adelantes (grabado en vivo) y sencillos como “Toca” y “Repulsión”, conectando con la escena musical del sur de Chile y participando en diversos festivales de la zona.

Poesía: CONSUELO MARINA

Actriz, escritora y artista de performance valdiviana. Escribe desde el cuerpo disidente como territorio que insiste y desde el territorio como herida. Su trabajo tensiona lenguaje, memoria y experiencia, fusionando disciplinas para construir un lenguaje propio.

Ha publicado los poemarios Luto (2020), Putamadre (2022) y Sector Corvi (2024). Su obra más reciente es ¿Me viste? Siempre estuve aquí (La historia de la Sirena del Calle Calle), realizada gracias al fondo CONARTE de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, línea Artes Escénicas 2025.

Cine: Matapanki, de Diego “Mapache” Fuentes

Chile, 2025 | 71 minutos

Sinopsis: Ricardo es un joven que pasa los días bebiendo y asistiendo a tocatas con sus dos mejores amigos, Mella y Claudia. Cuida a su abuela, quien padece fibromialgia. Tras probar un extraño brebaje alcohólico, adquiere superpoderes que se activan cada vez que bebe esa pócima. Su intento por cambiar la sociedad se descontrola cuando, por accidente, mata al presidente de Chile y desata un conflicto mundial.

Premios: Mejor Largometraje Juvenil y Mejor Largometraje Chileno, 32º FICValdivia 2025.