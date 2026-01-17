Congreso Futuro cierra exitosa edición XV con alta participación y foco en incidencia pública

La versión 2026 del encuentro realizada en el Centro Cultural CEINA y en todas las regiones del país, reunió a miles de asistentes presenciales y alcanzó una amplia audiencia digital. Según cifras preliminares entregadas por la organización, el evento acumula más de 110 mil visualizaciones en sus transmisiones digitales, mientras que las inscripciones al evento presencial bordea las 65 mil personas a nivel nacional, superando los 50 mil del año anterior.

Organizado por Fundación Encuentros del Futuro, el Senado a través de la Comisión Desafíos del Futuro, la Cámara de Diputadas y Diputados, la Academia Chilena de Ciencias, todas las universidades del país e institutos profesionales y centros de formación técnica.

Durante la jornada de cierre, el vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, destacó el carácter público y vocación transversal de esta instancia, que estuvo presente en todas las regiones de Chile: “Congreso Futuro no es un evento: es un bien público, gratuito y abierto, al servicio de la sociedad. Es una plataforma para anticipar los desafíos que vienen y construir una visión compartida de país”, afirmó. “Además, queremos que Congreso Futuro siga siendo un espacio que una a Chile, que genere confianza y que conecte ciencia, cultura, política y ciudadanía”.

El impacto del evento en la agenda pública también fue relevado por el senador Francisco Chahuán, quien subrayó que muchas de las discusiones nacidas en este espacio han derivado históricamente en transformaciones concretas. “Aquí no solo se generan conversaciones: de estas reflexiones nacen ideas que luego se transforman en proyectos de ley, como ocurrió con la Ley de Etiquetados; Ley de Neuroderechos o los 60 minutos de actividad física en el sistema escolar”, señaló.

En esa línea, adelantó que presentarán nuevas iniciativas legislativas inspiradas en los debates de Congreso Futuro: “Vamos a ingresar un proyecto para mejorar la disponibilidad de órganos para trasplante para salvar vidas y el derecho a la autenticidad humana en los espacios digitales y la creación de la Agencia Futuro Estratégico, indicó.

Desde el mundo científico y de la innovación, el bioquímico y divulgador Heinz Wuth valoró el carácter interdisciplinario del encuentro y su capacidad de conectar ciencia con ciudadanía: “Congreso Futuro logra algo muy poco común: que la ciencia salga de los laboratorios y se encuentre directamente con las personas, despertando curiosidad, conciencia y reflexión sobre cómo queremos vivir”, señaló.

La proyección internacional del evento quedó reflejada también en la experiencia del Premio Nobel de Medicina 2009, Jack Szostak, quien destacó la capacidad de Congreso Futuro para acercar el conocimiento a públicos diversos. “Es fundamental que los científicos comuniquen lo que hacen a la sociedad. Congreso Futuro es uno de los mejores ejemplos de cómo acercar la ciencia y la tecnología a una audiencia amplia y diversa”, afirmó.

Szostak agregó que el lema “Humanidad, ¿hacia dónde vamos?” resulta especialmente pertinente ante los cambios acelerados que vive el mundo. “Vemos avances en inteligencia artificial y biotecnología que requieren reflexión y responsabilidad para no perder aquello que nos hace humanos”, sostuvo. También destacó su experiencia en Chile y la expansión internacional del encuentro. “Necesitamos muchas más iniciativas como esta en distintas partes del mundo”, añadió.

La dimensión formativa del evento quedó reflejada en el programa Cátedras del Futuro, que este año reunió a más de 500 jóvenes de distintas regiones. “Los jóvenes no son solo el futuro, son el presente. Aquí su participación se transforma en insumo real para pensar políticas públicas con mirada de largo plazo”, señaló Constanza Rodríguez, coordinadora del programa.

A ello se sumó el trabajo de más de 170 voluntarios jóvenes, desplegados en distintas áreas del evento. “Son jóvenes comprometidos con el diálogo y la participación cívica. Su presencia fortalece el sentido formativo de Congreso Futuro”, destacó Adonis Tejo, coordinador general del voluntariado.

Proyección internacional y próximos pasos

De cara a los próximos años, la organización confirmó que ya trabaja en una estrategia de expansión internacional. Girardi señaló que existen conversaciones para desarrollar nuevas ediciones en África, fortalecer el eje iberoamericano desde España y avanzar en iniciativas en México y Asia. “Queremos construir puentes entre países y sociedades que creen en la cooperación y no en la confrontación”, sostuvo.

En paralelo, para 2027 se proyectan nuevas versiones temáticas del encuentro, incluyendo ediciones dedicadas a niñez y adolescencia, jóvenes, envejecimiento, futuro del trabajo, inteligencia artificial, filosofía, seguridad y turismo, además del fortalecimiento de la agenda vinculada a Proyecta Chile 2050, iniciativa que busca construir una hoja de ruta país con visión de largo plazo. “Congreso Futuro seguirá evolucionando como una plataforma permanente de pensamiento estratégico, con vocación pública y proyección global”, concluyó Girardi.