Marcelo Acevedo y festival de memoria en Estadio Nacional: la invitación es a “venir, emocionarse”

El próximo 7 de marzo, el Estadio Nacional se transformará en un gran espacio cultural con la realización del festival MUDA: Música, Derechos Humanos y Arte, un evento que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales junto a proyectos escénicos y musicales creados especialmente para esta edición.

MUDA es organizado por la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, institución a cargo de este Sitio de Memoria, y patrocinado por Amnesty Internacional.

Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación, señala que la invitación es a “venir, emocionarse, encontrarse”.

– ¿Cuál es el origen y objetivo del festival?

– MUDA nace desde el Estadio Nacional como Sitio de Memoria y desde la convicción de reafirmar el valor de la democracia y la dignidad humana. En los últimos meses vimos cómo la memoria volvió a estar en disputa, incluso con recortes y cuestionamientos a sitios de memoria en la discusión del Presupuesto 2026.

Por eso sentimos que era el momento de responder con cultura, con encuentro y con comunidad, no con trincheras. Busca ser un espacio masivo y a la vez íntimo, es decir, llenar el Estadio Nacional para habitarlo de otra manera, transformando un lugar que fue símbolo del horror en un espacio vivo de arte, reflexión y futuro. Y eso hacerlo con un mensaje transversal de que los derechos humanos deben ser el piso común de la sociedad.

– ¿Cuál es el destino de los fondos?

– Una parte de la recaudación del festival será destinada a financiar el trabajo de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional. Además, otra parte de esos recursos irán a un fondo solidario que luego, a través de un comité transparente y transversal, seleccionará preferentemente a los sitios que no tienen financiamiento, con el objetivo de reforzar su labor permanente en la preservación, activación y proyección de la memoria colectiva.

En ningún caso esto significa desvirtuar la obligación del Estado a proporcionar recursos permanentes a los sitios, esto es una ayuda paralela. Por eso MUDA no es un evento aislado, es un impulso para continuar el trabajo por la memoria de manera activa y convocante.

– ¿Por qué un festival musical dedicado a la memoria?

– En primer lugar, creemos que la memoria es parte fundamental de la experiencia humana y en ese sentido la música tiene un rol clave, que es el de unirnos donde el miedo quiso separarnos. Sumado a esto, un festival como MUDA permite algo que a veces cuesta en otros formatos, que es que distintas generaciones y sensibilidades compartan un mismo lugar, una misma emoción, una misma pregunta. Recordar juntos es más fuerte que recordar solos.

– ¿Por qué es importante hablar de derechos humanos en estos tiempos?

Porque hoy vemos señales preocupantes en torno a la democracia, como cansancio y desconfianza, y es ahí donde crecen los discursos autoritarios y el negacionismo. En Chile, por ejemplo, un 68,4% declara estar insatisfecho o muy insatisfecho con el funcionamiento de la democracia, y en América Latina un 41% está abierto a alternativas autoritarias. Son números preocupantes.

Por eso, hablar de derechos humanos no es “volver al pasado”, es hablar de cómo convivimos hoy. Es defender la libertad de expresión, la dignidad, el derecho a vivir sin miedo. Por eso decimos que Nunca Más es hoy.

– ¿Qué mensaje quiere dejar este festival en nuestro país?

– Que porque tenemos memoria, tenemos futuro. Y que la democracia se construye en lo cotidiano, es decir, en la cultura, en el respeto, en la capacidad de mirarnos como comunidad incluso cuando pensamos distinto. MUDA quiere dejar una sensación muy concreta: que a pesar del pasado doloroso, el Estadio Nacional puede ser un lugar de encuentro; que recordar puede ser también un acto de dignidad y de vida.

– ¿Qué valor tiene el hecho de que MUDA ocurra 4 días antes del cambio de mando?

– Tiene un valor simbólico potente porque nos recuerda que la democracia es un compromiso de todos los días, no de una fecha ni de un gobierno. No es ningún secreto que el sector político que asumirá el poder el 11 de marzo tiene cierto desdén con la memoria y la defensa de los derechos humanos en nuestro país, además de dirigencias abiertamente negacionistas, con discursos que buscan dividirnos.

Entonces, el valor que este festival ocurra cuatro días antes, está en que será un recordatorio masivo y transversal de que quienes creemos en la democracia, también defendemos un piso mínimo que no debe relativizarse. Que ocurra en ese momento subraya algo que para nosotros es esencial. Que más allá de los ciclos políticos, los derechos humanos no se negocian y la memoria no se recorta.

– ¿Cuál es la invitación que hace MUDA respecto a reflexionar sobre la memoria?

– La invitación es a mirar la memoria con otros ojos. No como una mochila, sino como una herramienta del presente. A caminar, como decimos, del dolor del recuerdo hacia la dignidad, del silencio a la expresión, del “esto le pasó a otros” al “esto nos importa como país”. El Festival de la Memoria es, en el fondo, una invitación sencilla. Venir, emocionarse, encontrarse. Salir del estadio con la certeza compartida de que sin derechos humanos no hay democracia, y sin democracia no hay comunidad posible.