Electrodomésticos y UPA+ en Club Chocolate
- Electrodomésticos & UPA+ Doble Concierto
- Club Chocolate
- jueves 29 de enero
- Evento +18
Electrodomésticos, banda clave en el desarrollo del pop experimental y la vanguardia nacional, regresan al escenario para desplegar un repertorio que ha trascendido décadas, combinando exploración sonora y una puesta en escena intensa y contemporánea.
Por su parte, UPA+ suma un hito especial a esta presentación con el estreno en vivo de “Confesiones Nocturnas”, nuevo single y adelanto de su próximo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está programado para 2026. La banda repasará además sus grandes éxitos, reafirmando su vigencia y conexión con el público.
Una noche para reencontrarse con canciones que forman parte del patrimonio musical nacional y vivirlas en vivo, con la experiencia y solidez de dos proyectos esenciales de nuestra escena.
