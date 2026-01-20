Electrodomésticos y UPA+ en Club Chocolate

Dos nombres fundamentales de la historia de la música chilena protagonizarán una noche única en Santiago.compartirán escenario elen, en un esperado doble concierto que reunirá canciones emblemáticas, trayectoria y una identidad sonora que ha marcado a distintas generaciones.

Electrodomésticos, banda clave en el desarrollo del pop experimental y la vanguardia nacional, regresan al escenario para desplegar un repertorio que ha trascendido décadas, combinando exploración sonora y una puesta en escena intensa y contemporánea.

Por su parte, UPA+ suma un hito especial a esta presentación con el estreno en vivo de “Confesiones Nocturnas”, nuevo single y adelanto de su próximo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está programado para 2026. La banda repasará además sus grandes éxitos, reafirmando su vigencia y conexión con el público.

Una noche para reencontrarse con canciones que forman parte del patrimonio musical nacional y vivirlas en vivo, con la experiencia y solidez de dos proyectos esenciales de nuestra escena.