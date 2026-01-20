Ximena Lincolao: de la tecnología del consumo al Ministerio de Ciencia

La empresaria chileno-estadounidense Ximena Lincolao asumirá a partir del 11 de marzo como titular en el Ministerio de las Culturas, según el gabinete anunciado este martes.

A las 20.30 horas de este martes, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), José Antonio Kast dio a conocer su primer gabinete. El lunes de la semana pasada, J. A. Kast llegó al Salón de Honor del Congreso Nacional acompañado de la emprendedora chilena de Lincolao dando una clara señal de quien sería la carta más segura para asumir el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Lincolao es profesora y confundadora de Phone2Action y BuildWithin. En 2016 la revista Forbes la destacó como una de las cinco mujeres que estaba movilizando la comunidad latina en Estados Unidos, y en 2019 la revista Washingtonian la denominó como “Titán de la tecnología”.

Estudió Literatura y Filosofía Española en la Universidad de La Serena, con doctorado en Estudios de Política de la Universidad de George Washington. Fue administradora de la membresía y la divulgación en una organización nacional de defensa, dirigiendo cientos de campañas en Estados Unidos, además de directora y superintendenta asistente de una agencia en Washington DC, siendo nombrada miembro del gabinete ejecutivo del alcalde Adrian Fenty en Washington DC.

Además, es parte de los consejos de DC VOTE, The Washington Economic Club, DC Language Immersion, Consumer Technology Association y miembro de la Junta de Líderes de la Industria de la Asociación de Electrónica de Consumo (CEA), entre otras.

Este perfil técnico y empresarial calza con el mensaje que Kast entregó en su discurso, “Chile cree en la ciencia, Chile necesita la ciencia, Chile no tiene futuro sin ciencia”.