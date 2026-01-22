Consejo Nacional de Televisión da a conocer las bases del Fondo CNTV 2026

El Consejo Nacional de Televisión publicó las bases para postular al Fondo de fomento a la producción de programación de calidad en TV 2026, proceso que este año se realizará a través de la Plataforma Única para Fondos Públicos del Estado , tras la firma de un convenio con la Subsecretaría General de Gobierno en diciembre pasado.

“Es fundamental que el Fondo CNTV se proyecte hacia el futuro por la relevancia que tiene para las audiencias, porque durante estos 32 años ha garantizado el acceso a una televisión de calidad y ha permitido la creación de producciones que han marcado nuestra identidad y memoria colectiva”, señaló el presidente CNTV, Mauricio Muñoz.

Las bases para el Fondo 2026 ya están disponibles en www.cntv.cl y https://www.fondos.gob.cl/ficha/cntv/cntv-2026 . El periodo de postulación es entre el 02 de marzo y el 01 de abril de 2026. El Fondo, como todos los años, cuenta con etapas de evaluación realizadas por expertos, la primera de ellas consiste en una evaluación técnico financiera que tiene un puntaje mínimo para seguir concursando de 80 puntos y, luego, una evaluación de contenido que este año tendrá un corte en 90 puntos para asegurar la calidad de los proyectos adjudicados. Los ganadores se darán a conocer en el mes de octubre de 2026.

El Fondo CNTV, que desde su primera edición en 1993 ha premiado más de 450 producciones audiovisuales, cuenta con 8 líneas concursables: “Series Históricas o Documentales Históricos”; “Ficción”; “No Ficción”; “Programas de procedencia regional”; “Programas de procedencia local o local de carácter comunitario”; “Programas orientados al público infantil de 3 a 6 años”; “Programas orientados al público entre 7 y 15 años” y “Nuevas temporadas de programas ya financiados por el Fondo”.

El Fondo, al igual que años anteriores, destinará el 30% de los recursos, en forma preferente, a programas regionales, independiente de la categoría a la que postulen.