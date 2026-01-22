Función de “Freire, la epopeya de las provincias” en apoyo a afectados por los incendios

viernes 23 de enero a las 20:00 horas en CEINA

En el contexto de los incendios forestales que afectan a diversas comunas de la Región del Biobío, Teatro Biobío, CEINA y Teatro a Mil realizará una función a beneficio de Freire, la epopeya de las provincias –producción original de Teatro Biobío–, con el objetivo de apoyar a personas afectadas por esta emergencia.

La función a beneficio corresponde al estreno de la obra en Santiago, que se realizará el viernes 23 de enero a las 20:00 horas en CEINA, en el marco del Festival Teatro a Mil. La recaudación íntegra por la venta de entradas de esta función será destinada a apoyar a comunidades afectadas por los incendios. La obra también tendrá funciones el sábado 24 y domingo 25 en CEINA.

Freire, la epopeya de las provincias es una producción original de Teatro Biobío, con dirección artística de la reconocida compañía nacional Tryo Teatro Banda, que combina teatro, música, canto y juglaría contemporánea para relatar la vida de Ramón Freire (1787–1851), figura clave de la Independencia de Chile y defensor temprano de la descentralización. La obra aborda su trayectoria como militar, líder político, Presidente de la República y exiliado, poniendo en el centro su vínculo con la Región del Biobío y las provincias.

El montaje es fruto de un proceso creativo colaborativo entre Tryo Teatro Banda y un elenco integrado por artistas de Biobío. La dramaturgia se construyó colectivamente a partir de investigación histórica, improvisación y creación musical en escena, dando forma a un relato dinámico y accesible. La escenografía y utilería fueron realizadas por en el taller de realización escénica de TBB Lab, nodo de investigación y creación artística de Teatro Biobío.

Esta función a beneficio se enmarca en un plan de acción de Teatro Biobío en el contexto de la emergencia, y en coherencia con su rol público, territorial y comunitario. A través de la articulación con distintas instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y artistas, entre otros actores, se ofrecerán actividades artísticas que sirvan de contención emocional y acompañamiento a las comunidades afectadas, además de canalizar ayuda solidaria y colaborar en la recaudación de recursos, entre otras acciones.