“La Gaviota” de Chéjov vuelve en una relectura contemporánea que tensiona el teatro y sus límites

Del 29 de enero al 1 de febrero, con funciones de jueves a domingo a las 20:00 horas, “La Gaviota” vuelve a Mori Bellavista bajo una lectura escénica que se distancia de la representación tradicional para convertirse en una experiencia que problematiza el acto teatral, la figura del creador y las estructuras que sostienen —y a la vez asfixian— la creación artística contemporánea.

El colectivo La Disvariada reestrena su cuarto montaje con una propuesta que desarma el clásico de Antón Chéjov para situarlo en un territorio incómodo, donde la ficción se desestabiliza y el teatro aparece como un espacio atravesado por tensiones sociales, afectivas y políticas. Más que una versión del texto original, la obra expone el intento —fallido y persistente— de montarlo, dejando al descubierto las fracturas entre arte, vida y contexto.

La experiencia comienza con el público inmerso en una fiesta familiar en decadencia, que funciona como antesala a la presentación de una obra escrita por Kostia, el joven dramaturgo de “La Gaviota”. Desde ahí, la puesta en escena se fragmenta: escenas simultáneas, interrupciones, momentos oníricos y desbordes performativos construyen un relato que se resiste a cerrarse, poniendo en crisis la idea de representación y la ilusión de totalidad.

En esta lectura, el teatro aparece como una suerte de trampa burguesa: un espacio que promete libertad creativa, pero que constantemente es saboteado por las exigencias del entorno, los conflictos personales y la imposibilidad de sostener el deseo. La obra nunca logra “ocurrir” del todo, cuestionando las condiciones materiales y simbólicas en que hoy se produce el arte.

“La obra no busca ser una versión tradicional de La Gaviota, sino compartir el intento de montarla”, señala el director Octavio Navarrete. “En ese intento, todo se filtra: la vida, el contexto, el cansancio, el fracaso y el deseo. Nos interesaba ese desborde, más que la obra terminada”.

El trabajo visual y espacial refuerza esta lógica de inestabilidad. Según explica Isadora Guital, diseñadora integral y asistente de dirección, la propuesta lumínica y escenográfica busca generar atmósferas cambiantes que acompañen la experiencia del público y los estados emocionales de los personajes, más que ilustrar un espacio cerrado o fijo.

Con este reestreno, La Disvariada profundiza su exploración de formatos no convencionales y reafirma su interés por tensionar los clásicos desde el presente, abriendo preguntas sobre el rol del teatro, sus códigos heredados y su capacidad de interpelar a una audiencia que ya no puede —ni quiere— mirar desde la distancia.

Las entradas ya se encuentran disponibles en las boleterías de Teatro Mori o a través de Ticketmaster.

LA GAVIOTA

Fecha: Del 29 de enero al 1 de febrero

Horario: De jueves a domingo a las 20.00 hrs

Lugar: Mori Bellavista (Constitución 183, Providencia)

Duración: 70 minutos

Edad recomendada: +14 años