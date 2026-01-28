Festival CAF enaltece la cultura como motor de desarrollo en América Latina y Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe tiene el territorio, los pueblos y el talento, pero necesita inversión y decisión política. Ese fue el mensaje central que resonó este lunes en Panamá durante la inauguración del festival “Voces por nuestra región: cultura que mueve el mundo”, un encuentro sin que reunió a creadores, artistas y tomadores de decisión de 24 países para replantear el papel de la cultura en el desarrollo regional.

“Son las ideas las que impulsan el desarrollo económico y permiten cerrar brechas. En CAF entendemos el desarrollo no solo como cifras, sino como la capacidad de nuestras sociedades para crear, soñar y reencontrarse con su diversidad”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

La Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, fue contundente: “tengo casi medio siglo abrazando cultura y artistas, muchos quedaron en el silencio, pero hicieron posible que tengamos identidad. Gracias a ellos tenemos un sitio de autodeterminación como pueblo”.

Menchú agregó que “necesitamos relevo generacional. La identidad no se hereda solo por nacer en la tierra, sino cuando sentimos esa historia y la hacemos un vehículo de futuro. Tenemos que invertir más en esa dignificación de la cultura, este festival va a marcar un antes y un después, es una convocatoria abierta para todas aquellas personas que esperan inspirarse”.

La cultura como estrategia económica

Díaz-Granados dijo que CAF lleva más de 30 años trabajando la cultura como pilar institucional, con una estrategia basada en cinco ejes: educación artística y musical, fomento de la lectura, revitalización de museos y teatros, promoción de artistas regionales y protección del patrimonio.

“Vemos a América Latina y El Caribe como una región de soluciones, capaz de pasar de la reflexión a la acción. Desde CAF seguiremos promoviendo que la cultura sea reconocida como un derecho humano fundamental y un eje central para regiones más prósperas y justas”, concluyó.

La ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, celebró que el país sea sede de este “encuentro histórico que reconoce a la cultura como motor estratégico del desarrollo económico y social”.

“Desde las tradiciones indígenas hasta los aportes africanos, europeos y asiáticos, la cultura ha sido el espacio donde se construye ciudadanía. CAF ha demostrado la sensibilidad necesaria para reconocerla como vehículo de transformación”, destacó Herrera, quien también presentó el Primer Plan Nacional de Cultura de Panamá como ejemplo de política pública que visibiliza al sector.

La apertura del festival contó con la presentación del Ballet Nacional de Panamá y una muestra de expresiones folclóricas del país, bajo la coordinación del Ministerio de Cultura, en la que la ministra de Cultura de Panamá, Maruja Herrera, se integró como parte del Ballet durante la presentación.

El Festival Cultural “Voces por Nuestra Región” precede al Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que se realizará el 28 y 29 de enero en Ciudad de Panamá. Los jefes de Estado de Panamá, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Jamaica, junto al presidente electo de Chile y al presidente ejecutivo de CAF, abrirán este encuentro que reunirá a más de 2.500 líderes políticos, económicos y académicos globales para debatir los desafíos y oportunidades de la región.

El encuentro cultural concluyó con un llamado a impulsar políticas públicas que reconozcan la cultura como un derecho humano fundamental y un eje estratégico para el desarrollo sostenible e inclusivo de América Latina y el Caribe.