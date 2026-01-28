Ministerio de las Culturas entrega Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda

Fue una ceremonia emotiva, llena de aplausos y muestras de afecto en el Salón Montt Varas en el Palacio de La Moneda. Allí, autoridades, familiares y amigos se reunieron para reconocer la trayectoria e invaluable contribución a la cultura nacional de cuatro figuras fundamentales. La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán, entregó la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda al docente e investigador Osvaldo Cádiz; a la periodista, escritora y gestora Cultural, Marina Latorre; a la actriz Anita Reeves, y a la bailarina clásica Anabella Roldán.

“Cuando hablamos de fortalecer al sector cultural no solo es indispensable potenciar políticas de financiamiento de instituciones y organizaciones, al igual que impulsar medidas de fomento a la creación artística. También es fundamental generar acciones de reconocimiento al aporte que realizan y han realizado artistas, cultores y creadores a la identidad, patrimonio y desarrollo cultural de Chile”, dijo la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arrendo, quien agregó “Felicito y agradezco a cada uno y una de ustedes por sus trayectorias, por contribuir de manera esencial al desarrollo cultural de Chile. Estoy segura que la distinción que entregamos hoy servirá para que ese legado sea reconocido por el país y las nuevas generaciones”.

La Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda fue creada por el ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en el año 2004 con el objetivo de conmemorar los cien años del natalicio de Pablo Neruda (12 de julio de 1904).

Con esta entrega, son más de 70 los galardonados con la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda desde 2004. Han sido reconocidos con este premio personalidades como Roser Bru, Margot Loyola, Lucho Gatica, Paz Errázuriz, Vicente Bianchi, Jorge González, Joan Turner, Mauricio Celedón, Los Jaivas, Valentín Trujillo, entre otros. Los últimos en recibirla fueron La Sonora de Tommy Rey, en el día de los Patrimonios y la científica Jane Goodall, durante su reciente visita al país.

El galardón de la Orden al Mérito Artístico y Cultural consiste en una medalla elaborada por el escultor Federico Assler y es fabricada en plata con siete centímetros de diámetro. La medalla se entrega junto a un diploma.

Sobre los artistas reconocidos

En seis décadas, Osvaldo Cádiz Valenzuela ha desarrollado una reconocida trayectoria en investigación, formación y transmisión de saberes tradicionales. Profesor de Estado en Castellano por la Pontificia Universidad Católica de Chile, desde 1958 fue alumno y colaborador de Margot Loyola Palacios, con quien compartió una vida y un proyecto artístico e intelectual dedicados al estudio, registro y proyección de las músicas, danzas, comunidades y territorios del país. Junto a ella recorrió Chile y el extranjero investigando manifestaciones culturales y fundó el conjunto Palomar. Desde 1972, su labor docente en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y, posteriormente, en la Academia Nacional de Cultura Tradicional y las Artes Margot Loyola Palacios, creada en 2009, ha sido fundamental para proyectar el legado material e inmaterial de una de las figuras más relevantes de la cultura chilena.

“Sólo quiero dar gracias a todos los amigos que están presentes y especialmente mi gratitud para todos los maestros de tierra, aquellos miles y miles de chilenos que están a lo largo y ancho del país que nos enseñaron esta sabiduría”, sostuvo el folklorista, docente e investigador, Osvaldo Cádiz.

La Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda se le confiere a Osvaldo Cádiz como reconocimiento a su aporte sustantivo al estudio, preservación y proyección de la cultura tradicional, así como a su compromiso permanente con la formación, la investigación y la transmisión de los saberes que conforman la identidad cultural del país. Su trayectoria, distinguida con reconocimientos como la Espuela de Plata y el título de Maestro de Maestros otorgado por la Academia Nacional de Folclore Chileno-Argentino, constituye un referente esencial para la vida cultural de Chile.

La periodista Marina Latorre Uribe ha desarrollado una trayectoria dedicada a la creación y a la gestión cultural. Nacida en Punta Arenas en 1925 y formada en Pedagogía en Castellano, Periodismo y Comunicación, fue una figura clave de la escena cultural chilena desde los años sesenta, al gestar en su propia casa proyectos que articularon arte, literatura y pensamiento crítico. Junto a Eduardo Bolt fundó la Galería de Arte Bolt y Ediciones Bolt, espacios fundamentales del arte y la edición chilena de mediados del siglo XX, y desarrolló paralelamente una obra literaria que incluye cuentos, ensayos, poesía y narrativa, con títulos como Galería clausurada, Fauna Austral, Ventisquero y ¿Cuál es el dios que pasa?, traducidos, premiados y recientemente reeditados en iniciativas de recuperación de narradoras chilenas.

“Agradezco este premio con emoción, con ternura y cariño. Vengo de la tierra más lejana de Chile, de Punta Arenas. Vivo en un lugar patrimonial que Pablo Neruda denominó la torre de la poesía. Esa casa está impregnada de amor y ternura. Como le prometí a Pablo, será por siempre la torre de la poesía, y estos reconocimientos me ayudan a para aquello”, afirmó la periodista, escritora y gestora Cultural, Marina Latorre.

La Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda se le confiere como reconocimiento a su aporte sustantivo a la vida cultural del país, tanto por su obra como por su decisiva labor de gestión y creación de espacios fundamentales para la memoria, la palabra y las artes. Su trabajo en la revista Portal, así como su activa participación en organizaciones culturales y comunitarias, ha ampliado la circulación del pensamiento y la creación artística, reconocimiento al que se suman distinciones recientes como el Premio Municipal Santiago Construye Historias (2023) y su designación como Persona Mayor Destacada 2025.

La actriz Anita Reeves Salinas ha desarrollado una carreta artística de manera ininterrumpida durante más de seis décadas, abarcando el teatro, el cine y la televisión. Su labor actoral, marcada por una presencia rigurosa y comprometida, ha dado vida a interpretaciones memorables en el ámbito teatral y audiovisual; mientras que su trabajo académico y formativo ha contribuido de manera significativa a la formación de nuevas generaciones de intérpretes, creadoras y creadores, consolidando un legado de profundo impacto cultural.

La Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda se le confiere a Anita Reeves como reconocimiento a su aporte contundente al desarrollo de las artes escénicas en Chile, a su compromiso permanente con la transmisión de saberes artísticos y al fortalecimiento del trabajo actoral como expresión cultural y social. Su trayectoria, que integra creación, docencia y labor gremial, ha contribuido a dignificar el oficio artístico y a ampliar su proyección pública, constituyéndose en un referente para la vida cultural del país.

“Siempre el arte retoña, cantando al sol como la cigarra, el arte sano y sanador renace y se recupera para felicidad del alma y de la humanidad. Se inventa y reinventa de puro loco, y de puro loco también se enfrenta con locura a los avatares y torciéndole la nariz a la desgracia desparrama un poco de felicidad, fe y confianza”, expuso la actriz, Anita Reeves.

La bailarina clásica Anabella Roldán Ibarra ha desarrollado una trayectoria en la danza, la formación artística y el desarrollo institucional del sector en Chile y en el extranjero. Ha dedicado más de seis décadas dedicadas al cuerpo, al movimiento y a la formación. Desde sus inicios como bailarina clásica, hasta su proyección internacional, su vida ha estado marcada por una búsqueda constante de la danza como lenguaje, conocimiento y oficio. Tras el exilio, su trabajo la llevó a Europa y luego a África, donde impulsó procesos formativos que unieron la técnica académica con las danzas y tradiciones locales. De regreso en Chile, continuó ese mismo impulso creador y pedagógico desde el ámbito gremial, académico y público, contribuyendo de manera decisiva al fortalecimiento y proyección de la danza en el país.

“La danza tiene que estar en la educación, desde la etapa parvularia hasta cuarto medio. Tiene que estar, sin dudas. Pero no como una formación cerrada ni especializada, sino como un gesto de apertura, un sembrar a mano abierta. Es para todos y todas: no para formar profesionales ni para enseñar técnicas, estilos o formas específicas, sino para expresar y comunicar”, manifestó la bailarina clásica Anabella Roldán.

La Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda se le confiere como reconocimiento a su aporte sustantivo al desarrollo de la danza como disciplina artística, educativa y social, así como a su compromiso con la formación de nuevas generaciones, la dignificación del trabajo de las y los bailarines y el fortalecimiento de las políticas públicas en cultura. Su liderazgo gremial y su participación en instancias asesoras del Estado han contribuido de manera decisiva a consolidar un campo de la danza más articulado, inclusivo y proyectado hacia el futuro.