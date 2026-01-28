MUBI estrena “La hermanastra fea”

Estrenada en el Festival de Sundance, ganadora a Mejor Película en el Festival de Sitges y reconocida con el Premio del Público en el Festival de Berlín, La hermanastra fea se suma a un especial curado por MUBI dedicado a los cuentos de hadas reimaginados, relatos clásicos revisitados desde una mirada oscura, contemporánea y profundamente crítica.

MUBI, la distribuidora global de películas, plataforma de streaming y productora, anuncia el estreno de La hermanastra fea, una provocadora película de horror corporal que subvierte el imaginario del cuento clásico para devolver al centro del debate los cánones de belleza femenina, la exclusión y la violencia simbólica ejercida sobre los cuerpos.

Lejos del romanticismo tradicional, la película de Emilie Blichfeldt propone una fábula incómoda y radical, donde la belleza deja de ser promesa y se transforma en amenaza. Al invertir el punto de vista del relato, la historia desplaza el foco hacia los márgenes del deseo, la competencia y la ambición, revelando el costo físico y emocional de intentar encajar.

Elvira, poco agraciada pero profundamente ambiciosa, es presionada por su madre para conquistar a un príncipe vanidoso y así asegurar el futuro de su familia. Con el baile real cada vez más cerca, su hermosa hermanastra Agnes se convierte en su principal rival. Decidida a no quedar fuera del mundo que anhela habitar, Elvira comienza a someterse a transformaciones extremas, enfrentándose a una verdad tan cruel como reveladora sobre la sociedad que la rodea.

Con una puesta en escena que combina estilización y crudeza, La hermanastra fea desmonta el mito del cuento de hadas y lo convierte en una reflexión feroz sobre la obsesión con la apariencia, el mandato del éxito y la violencia silenciosa que opera sobre los cuerpos que no responden a la norma.

La película está protagonizada por Lea Myren, junto a Thea Sofie Loch Næss y Ane Dahl Torp, y se instala como una de las propuestas más incisivas del cine de género reciente, donde el horror corporal funciona como espejo de las exigencias sociales contemporáneas.