Orquesta de Cámara PUCV se presentará en Frutillar 2026 con repertorio sinfónico de Tchaikovsky

La PUCV participará en la temporada 2026 de las Semanas Musicales de Frutillar, uno de los encuentros culturales más prestigiosos del país, con un concierto a cargo de su Orquesta de Cámara en el Teatro del Lago. La presentación marca un hito institucional y artístico, por ser la primera vez que este elenco, tal como lo conocemos hoy, intervendrá en este emblemático escenario.

El rector de la PUCV, Nelson Vásquez, destacó que este hito se enmarca en el compromiso histórico de la Universidad con la cultura y las artes. “Para nuestra Casa de Estudios constituye un verdadero honor y una gran alegría formar parte de la 58ª temporada de las Semanas Musicales de Frutillar”, señaló, subrayando que el quehacer artístico universitario es una expresión concreta de la convicción de que “una sociedad que cultiva la belleza y el arte es una sociedad más plena”.

Asimismo, el rector enfatizó el valor de la descentralización cultural y el rol de las regiones en la construcción del país. “Tenemos la convicción de que Chile se aprecia y se comprende de manera distinta desde sus regiones”, afirmó, agregando que esta participación responde a los lineamientos del Plan de Desarrollo Estratégico 2023-2029, orientado a fortalecer una política artística con impacto social y colaboración con el ecosistema cultural nacional.

Por su parte, la directora de Vinculación Artístico Cultural de la PUCV, Mariel Mancilla, explicó que la presentación implicó un importante desafío musical y organizacional. “Nuestra orquesta de cámara está conformada habitualmente sólo por cuerdas frotadas, pero en esta ocasión, y atendiendo la magnitud del repertorio, se ha hecho el gran esfuerzo de ampliar el elenco hasta llegar a 35 músicos, incorporando las 5 familias de instrumentos”, indicó. El programa estará dedicado íntegramente al compositor Piotr Ilich Tchaikovsky.

Mancilla detalló que en la primera parte del concierto se interpretarán fragmentos de la suite de El lago de los cisnes, con la destacada presencia del arpa y solos relevantes en violín y violonchelo, mientras que en la segunda parte se abordará el Concierto para violín en Re mayor, Op. 35, una de las obras más exigentes y emblemáticas del repertorio romántico para el instrumento. “Es un concierto que se interpreta escasamente en regiones por su gran complejidad y conformación instrumental, por lo que será un gran deleite para el público”, afirmó.

La solista será Antonia Payacán, concertino de la Orquesta de Cámara PUCV y egresada del Conservatorio de Música y de la carrera de Interpretación Musical de la Universidad. En ese contexto, la violinista destacó el significado personal y profesional de esta presentación, señalando que interpretar una obra de esta magnitud junto a la orquesta en la que se formó representa una oportunidad única para visibilizar el trabajo artístico desarrollado desde regiones y desde la universidad. “Tocar como solista esta obra, junto a mis compañeros y en un escenario como el Teatro del Lago, es un honor y una experiencia profundamente significativa”, señaló la violinista Payacán.

Desde la dirección musical, Jesús Rodríguez, director de la Orquesta de Cámara PUCV, extendió una invitación abierta al público para asistir al concierto, que se realizará el sábado 31 de enero de 2026 a las 19:30 horas. “Estamos muy contentos de representar a nuestra región en este importante evento musical, con un repertorio absolutamente romántico dedicado a Tchaikovsky”, señaló, destacando la calidad artística del elenco y la relevancia del escenario.

Finalmente, Rodríguez subrayó que la participación en las Semanas Musicales de Frutillar constituye un reconocimiento al trabajo sostenido de la orquesta y a la formación musical impulsada por la PUCV. “Va a ser una velada muy especial, en uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica, junto a grandes intérpretes nacionales e internacionales”, concluyó.