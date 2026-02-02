“Escuchando radio”: taller de escritura autobiográfica desde la relación personal con la música

Imparte: Johanna Watson

Escuchando radio es un taller de escritura que propone utilizar la música como punto de partida para activar la memoria y transformar recuerdos personales en textos escritos. A partir de la escucha de canciones significativas, las y los participantes trabajarán con experiencias, escenas y emociones propias, explorando la relación entre el sonido, la biografía y la palabra.

El taller será impartido por Johanna Watson, escritora y cronista musical, autora de libros dedicados a la música chilena y latinoamericana, entre ellos Escuchando radio. Canciones que inspiraron a Jorge González, además de otras publicaciones vinculadas a la crónica musical, la entrevista y la memoria cultural.

La metodología combina escucha guiada, ejercicios de escritura, lectura de textos breves y espacios de conversación, en un ambiente de trabajo respetuoso y colaborativo. No se requiere experiencia previa en escritura: el taller está dirigido a personas interesadas en narrar desde la experiencia personal, la memoria y el vínculo emocional con la música. El taller incluye descuentos en la librería @CasaZar, más snacks y bebestibles.

DATOS PRÁCTICOS

Nombre del taller: Escuchando radio

Imparte: Johanna Watson

Modalidad: Presencial / también hay opción de contactarse online

Fecha de inicio: Sábado 7 de febrero

Duración: 4 sesiones de dos horas. En total, 8 horas de taller.

Lugar: Librería Casa Zar, Barrio Italia

Dirigido a: Público con interés por la música, la escritura y la memoria, no requiere experiencia previa, desde 15 años en adelante.

Cupos limitados

Valor: $50.000

Inscripciones e info: +56973053901 / Instagram @Jowapa