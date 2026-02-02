Presidente Gabriel Boric inaugura el nuevo Museo Regional de Atacama

Con una ceremonia encabezada por el Presidente, Gabriel Boric Font, y la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán, el viernes 30 de enero se inauguró oficialmente el nuevo Museo Regional de Atacama, una infraestructura patrimonial de alto estándar que marca un hito para la descentralización cultural y el fortalecimiento de la identidad regional.

“Este museo es para aprender, es para sentirse parte de algo y salir de la lógica individualista de nuestras vidas. Somos parte de una historia que nos precede, que es gigante, y que no se remite solamente a la humanidad” sostuvo el mandatario en la ceremonia. “La historia de la Región de Atacama se fue forjando hace millones de años y parte de eso se explica de una manera didáctica, muy entretenida y comprensible en este museo. Yo quiero felicitar no solamente al arquitecto, sino a toda la gente que hizo el diseño del museo, porque en verdad es muy estimulante”, agregó el jefe de Estado.

En tanto la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, señaló que “Estamos convirtiendo en realidad un viejo anhelo de la Región de Atacama: contar con un museo regional del estándar que su historia, su patrimonio y su gente merecen. Esta no es solo una gran obra de infraestructura, es una política pública concreta de descentralización cultural, que permite pasar de exhibir cerca de 300 objetos a más de 2.000 piezas representativas del territorio, fortaleciendo la educación, la identidad regional y el acceso equitativo a la cultura”.

Nuevo museo en Copiapó

El nuevo museo, ubicado en la Alameda Manuel Antonio Matta de Copiapó, es resultado de una significativa inversión pública cercana a los 19 mil millones de pesos, financiada mayoritariamente por el Gobierno Regional de Atacama a través del FNDR, junto a aportes sectoriales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas. Esta colaboración interinstitucional permitió concretar una obra largamente esperada por la comunidad, que beneficiará directamente a más de 316 mil habitantes de la región.

El edificio, diseñado por la oficina Max Núñez Arquitectos, contempla 6.445 metros cuadrados distribuidos en cinco niveles, incluyendo salas de exhibición permanente y temporal, depósitos con estándares de conservación, laboratorios especializados, biblioteca patrimonial, sala taller-auditorio y áreas de servicio, consolidándose como una de las infraestructuras culturales más modernas del norte del país.

Uno de los principales hitos del proyecto es su nueva museografía, desarrollada por el Servicio del Patrimonio Cultural, tras un extenso proceso iniciado en 2018, que incluyó investigación territorial, más de 200 entrevistas a especialistas y actores locales, y un exhaustivo trabajo de conservación, catalogación y ampliación de las colecciones. La exhibición permanente está organizada en siete salas temáticas, que recorren la geografía, geología, paleontología, arqueología, historia, biodiversidad y astronomía de Atacama, proponiendo al público una verdadera expedición por el territorio regional.

En total, el museo exhibe más de 2.000 objetos, entre fósiles, piezas arqueológicas, históricas, antropológicas, minerales, réplicas biológicas y recursos audiovisuales e inmersivos, multiplicando significativamente la oferta cultural y educativa que hasta ahora existía en la región.