Tras consagración internacional, “La misteriosa mirada del flamenco” llega a Chile en marzo
El estreno del 12 de marzo contará con funciones en las principales cadenas de cine y salas de arte de Santiago y regiones.
Dirigida por el joven cineasta Diego Céspedes y producida por Quijote Films, la película ha cautivado con una propuesta que mezcla el realismo mágico, el drama y una estética de “western moderno” en pleno Desierto de Atacama.
“Me interesa transmitir la búsqueda de la ternura, incluso en contextos de violencia. El público encontrará personajes que construyen su propia familia como una forma de tener un lugar en el mundo, algo profundamente humano y universal. Los habitantes de esta historia crean un universo propio, marcado por un humor y un dolor muy reconocibles desde lo chileno…Para la mayoría de los cineastas, el Festival de Cannes representa el certamen más relevante a nivel mundial. Haber participado y obtenido el máximo reconocimiento en una de sus secciones oficiales, con un elenco compuesto en su mayoría por nuevos rostros y talentos emergentes, constituye un logro de enorme significado. Llevar esa diversidad al escenario internacional es, para mí, un motivo de profundo orgullo” explicó Diego Céspedes.
El estreno del 12 de marzo contará con funciones en las principales cadenas de cine y salas de arte de Santiago y regiones, permitiendo que el público local descubra por qué esta obra ha sido calificada por la prensa extranjera como “visualmente asombrosa” y “un nuevo estándar para el cine latinoamericano”.
Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.