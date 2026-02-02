Tras consagración internacional, “La misteriosa mirada del flamenco” llega a Chile en marzo

La Misteriosa Mirada del Flamenco ” confirma su llegada a las salas de cine de todo el país el próximo 12 de marzo. Unos días antes, tendrá una importante participación en los Premios Goya, ya que está compitiendo como Mejor Película Iberoamericana en el prestigioso certamen que se realizará en Barcelona, España. Luego triunfar en los festivales de mayor renombre internacional y conseguir el aplauso del público y de la crítica especializada de todo el mundo, la película “” confirma su llegada a las salas de cine de todo el país el próximo 12 de marzo. Unos días antes, tendrá una importante participación en los Premios Goya, ya que está compitiendo como Mejor Película Iberoamericana en el prestigioso certamen que se realizará en Barcelona, España. Dirigida por el joven cineasta Diego Céspedes y producida por Quijote Films, la película ha cautivado con una propuesta que mezcla el realismo mágico, el drama y una estética de “western moderno” en pleno Desierto de Atacama.

La historia se sitúa a comienzos de los años 80, en el desierto chileno, Lidia, una niña de once años, crece en el seno de una amorosa familia queer marginada en un polvoriento y hostil pueblo minero. Son culpados por una misteriosa enfermedad que comienza a propagarse, se dice que se transmite con una sola mirada, cuando un hombre se enamora de otro. En este western moderno, Lidia emprende una búsqueda de venganza, enfrentándose a la violencia, el miedo y el odio, donde la familia es su único refugio y el amor podría ser el verdadero peligro. “Me interesa transmitir la búsqueda de la ternura, incluso en contextos de violencia. El público encontrará personajes que construyen su propia familia como una forma de tener un lugar en el mundo, algo profundamente humano y universal. Los habitantes de esta historia crean un universo propio, marcado por un humor y un dolor muy reconocibles desde lo chileno…Para la mayoría de los cineastas, el Festival de Cannes representa el certamen más relevante a nivel mundial. Haber participado y obtenido el máximo reconocimiento en una de sus secciones oficiales, con un elenco compuesto en su mayoría por nuevos rostros y talentos emergentes, constituye un logro de enorme significado. Llevar esa diversidad al escenario internacional es, para mí, un motivo de profundo orgullo” explicó Diego Céspedes.

Con un elenco encabezado por Tamara Cortés como “Lidia”, Matías Catalán como “Flamenco”, Paula Dinamarca como “Boa” y Luis Dubó como “Clemente”, la película aborda el estigma y el miedo histórico —inspirado en la crisis del VIH— desde una perspectiva poética y humana. El estreno del 12 de marzo contará con funciones en las principales cadenas de cine y salas de arte de Santiago y regiones, permitiendo que el público local descubra por qué esta obra ha sido calificada por la prensa extranjera como “visualmente asombrosa” y “un nuevo estándar para el cine latinoamericano”.