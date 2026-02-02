“XIV Encuentro de Comedias”: Teatro Mori vuelve a apostar por el humor como eje del verano teatral

En un mes tradicionalmente marcado por el receso cultural, Teatro Mori vuelve a desmarcarse con una nueva edición de su ya consolidado Encuentro de Comedias, iniciativa que este 2026 alcanza su versión número catorce. La programación —que se extiende durante febrero y hasta el 14 de marzo— reúne siete montajes teatrales, además de presentaciones de stand up y humor en vivo, distribuidos en sus salas de Bellavista, Recoleta, Parque Arauco y Vitacura.

“Hace ya varios años decidimos apostar por una cartelera enfocada en el humor durante febrero, un mes en que muchos teatros bajan el telón. Con este encuentro buscamos ofrecer un espacio de disfrute y encuentro para el público, invitándolo a reír, compartir y vivir el teatro”, señala Andrea Pérez de Castro, Directora de Programación de Teatro Mori.

La parrilla artística comienza el 5 de febrero en Mori Bellavista con el reestreno de “Amantes, Parejas Disparejas”, la exitosa comedia de improvisación de Lospleimovil, que suma su novena temporada en cartelera.

El montaje —creado y dirigido por Claudio Espinoza— propone una dinámica sesión de terapia de pareja donde tres relaciones cruzan sus conflictos en una cadena de infidelidades, revelaciones y situaciones absurdas que cambian en cada función. El elenco está compuesto por Lissette Villegas, Andrea Eltit, Claudio Espinoza, Enrique Guiñez y Felipe Morales, se presentará de jueves a domingo a las 20:30 horas.

A su vez, desde el 19 de febrero y hasta el 14 de marzo, la misma sala recibirá “La Sagrada”, una comedia negra de la compañía Gato Chino, escrita y dirigida por Nicolás González Burgos. La obra sitúa su relato en un convento donde tres monjas sobreviven a un accidente y comienzan a cuestionar la autoridad eclesiástica tras la llegada de un clérigo enviado para supervisarlas. Con un tono irreverente y político, el montaje reflexiona sobre el poder, el género y la resistencia.

En Mori Recoleta, el humor se cruza con el teatro testimonial con el regreso —desde el 5 de febrero hasta el 14 de marzo— de “Los Monólogos de la Vagina”, clásico contemporáneo de V (antes Eve Ensler). Bajo la dirección de Christian Villarreal, esta versión actualizada reúne a Cecilia Cucurella, Angélica Castro, Francisca Steir y la actriz invitada Magdalena Marzolo, manteniendo vigente un texto que desde 1996 ha recorrido más de 140 países, consolidándose como una obra fundamental en la visibilización de las experiencias femeninas y la lucha contra la violencia de género.

El 18 de febrero, la misma sala recibirá a Felipe Avello con una doble función —a las 18:00 y 20:30 horas—, de su exitoso show de humor. Con una rutina renovada y su característico estilo, el comediante propone una experiencia cercana que combina observación cotidiana, ironía y provocación.

Por su parte, en Mori Parque Arauco el público podrá reencontrarse con “Perfectos desconocidos”, comedia escrita por el cineasta italiano Paolo Genovese y dirigida por el argentino Franco Battista, que sitúa en escena una cena entre siete amigos de toda la vida que aceptan participar en un juego tan tentador como peligroso: dejar sus teléfonos sobre la mesa y compartir en voz alta cada mensaje y llamada que reciban.

Lo que comienza como un experimento para demostrar que no tienen nada que ocultar, se transforma rápidamente en un torbellino de secretos, revelaciones y verdades incómodas. El montaje es protagonizado por Catherine Mazoyer, Ingrid Parra, Catalina Olcay, César Caillet, Hernán Contreras, Andrés Pozo y Andrés Olea, con funciones de jueves a sábado, a las 20:00 horas, entre el 5 y el 28 de febrero.

En paralelo, Mori Vitacura concentrará una parte relevante de la programación con la presentación de “Divorciados 2.0”, que tendrá solo tres funciones entre el 5 y el 7 de febrero. Escrita y dirigida por Rodrigo Muñoz, la comedia retoma a los entrañables personajes del exitoso fenómeno televisivo “Separados” (2012).

Con Muñoz, Andrés Velasco, Fernando Larraín y Carlos Díaz sobre el escenario, la obra aborda —desde el humor— los vínculos afectivos, la paternidad y los enredos judiciales que vuelven a reunir a estos exmaridos, enfrentándolos a una nueva etapa de sus vidas.

Desde el 12 al 21 de febrero, la comedia musical “La Verdadera Historia del Grupo ABBA” revisita, con humor y picardía, los hitos más importantes en la trayectoria de la banda sueca. Basada en investigaciones musicales y documentos inéditos, la obra dirigida por Rodrigo Muñoz cuenta con las actuaciones de Javiera Hernández, Daniela Gala, Enzo Gnecco y Camilo Zicavo, proponiendo un recorrido lúdico por la cultura pop y la historia del fenómeno ABBA.

Hacia fines de mes, del 26 de febrero al 7 de marzo, se presentará “La Remolienda”, clásico del teatro chileno escrito por Alejandro Sieveking. En esta versión dirigida por Hernán Vallejo, un numeroso elenco —encabezado por Bárbara Santander y Katty Kowaleczko— revive esta comedia de realismo folclórico que, a través del humor y el enredo, reflexiona sobre el amor, la moral y los prejuicios sociales.

Finalmente, todos los domingos de febrero, Felipe Izquierdo sube al escenario de Mori Vitacura con su stand up “Soy el único que no me conozco”, una rutina que combina reflexión, absurdo y crítica social, consolidando su lugar como una de las voces más reconocibles del humor nacional.

La información y entradas para el XIV Encuentro de Comedias están disponibles en www.teatromori.com.