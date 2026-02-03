Orquesta de Cámara PUCV deslumbró a asistentes en concierto en las Semanas Musicales de Frutillar

Con gran asistencia de público, la Orquesta de Cámara de la PUCV inauguró sus actividades musicales 2026 durante la 58° edición de las Semanas Musicales de Frutillar. El concierto sinfónico, realizado en el Teatro del Lago, forma parte de las propuestas artísticas que la universidad ofrece a la comunidad.

El repertorio contempló las principales piezas del compositor ruso Piotr Ilyich Tchaikovsky. Los asistentes disfrutaron de interpretaciones de obras clásicas que fueron ampliamente reconocidas y aplaudidas.

La orquesta interpretó fragmentos de la suite El lago de los cisnes. En la segunda parte, los músicos abordaron el Concierto para violín en Re mayor, Op. 35, obra emblemática del repertorio romántico, reconocida por su complejidad técnica y riqueza instrumental.

Al respecto, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, María Teresa Blanco, destacó que la actuación de la orquesta no solo reflejó la excelencia artística de sus músicos, sino que también evidenció el compromiso de la PUCV con la difusión de las artes y la cultura. Señaló que, con actividades que llegan a todos los públicos y comunidades, la universidad se consolida como un puente entre la academia y la sociedad, proyectando la cultura más allá de sus aulas y en escenarios de renombre internacional.

“Ha sido una presentación destacada de la Orquesta de Cámara de nuestra casa de estudios; los asistentes al Teatro del Lago lo han percibido. Hemos sentido el aplauso cariñoso del público y, como Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cumplimos con nuestra vocación y misión de entregar cultura”, agregó.

El director del Instituto de Historia de la PUCV, Ricardo Iglesias, reflexionó sobre la importancia de estas iniciativas dentro del quehacer universitario. Afirmó que la presentación reafirma la excelencia musical de la orquesta y subraya el compromiso de la universidad con una educación que integra conocimientos, humanidades y valores culturales, demostrando que la PUCV es mucho más que un espacio de formación profesional.

“Estas iniciativas son las que finalmente le dan sentido a la universidad. Cuando uno las observa, se da cuenta de que la PUCV tiene una dimensión que va más allá de formar profesionales: también busca formar personas. Al experimentar arte, humanidades y belleza, uno comprende que la tarea de la universidad es más completa que la de ser solo un espacio profesionalizante”, afirmó.

Mariel Mancilla, directora de Vinculación Artístico Cultural de la PUCV, destacó que “estamos muy felices de realizar el concierto en el Teatro del Lago, en el contexto de las Semanas Musicales de Frutillar. Fue una jornada fantástica. En las regiones hay talento y este trabajo pone en valor el arte y la cultura. Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes, alumni y todos quienes participan de nuestra Orquesta de Cámara”.

Karina Glasinovic, presidenta de la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar, destacó la aplaudida presentación. “Es una emoción muy especial; valoro muchísimo el trabajo de los músicos de la Orquesta de Cámara de la PUCV. Sé lo que significa estudiar y trabajar mucho, y al mismo tiempo tener el rigor para ser un músico profesional. Es un tremendo desafío, pero también un incentivo”, indicó.

Hito en el escenario

La Orquesta de Cámara PUCV se presentó en el Teatro del Lago con un aumento histórico en el número de músicos: de 17 a 35 integrantes, incorporando las cinco familias de instrumentos. Así lo confirmó Jesús Rodríguez, director de la Orquesta.

“Hemos crecido en número de integrantes, principalmente debido a nuestro repertorio artístico, que cada vez incluye obras más desafiantes y complejas. Por eso ampliamos nuestra Orquesta de Cámara original —que contaba solo con cuerdas— para incluir toda la gama de instrumentos de una orquesta sinfónica”, agregó.

La solista Antonia Payacán, concertino de la Orquesta de Cámara PUCV y egresada de la carrera de Interpretación Musical de la universidad, destacó lo que significó para ella tocar ante cientos de asistentes. “Esperaba aplausos, obviamente, pero el concierto fue muy bien recibido por el público y eso me puso muy feliz. Tenía preparado un bis con mucho cariño para todos, y pensé que era el momento de reaLIzarlo, así que lo hice para que todos pudieran disfrutar un poco más de la música”, aseguró.

Una experiencia musical

Quienes más vibraron con el concierto fueron, sin duda, los asistentes que llegaron al Teatro del Lago de Frutillar. El público valoró la calidad de las interpretaciones y la energía de los músicos.

Así lo expresó Agustín, quien pese a su juventud destacó la alta calidad del espectáculo: “Estuvo bastante bueno. He venido otras veces a presentaciones en el Teatro del Lago y considero que esta ha sido una de las experiencias más gratificantes en torno a la música. Los músicos son muy buenos y Antonia estuvo increíble con su solo de violín. Agradezco a la organización porque estuvo magnífico”.

La Orquesta de Cámara de la PUCV, agrupación de música clásica reconocida en diversos escenarios del país, fue creada en 1954 por el maestro Fernando Rosas con el objetivo de difundir la música clásica en espacios populares. Con su reciente presentación en las Semanas Musicales de Frutillar, la Orquesta continuará su itinerario musical durante 2026, con futuras presentaciones en escenarios nacionales, cuyas fechas se anunciarán próximamente.