“Perfectos desconocidos”: Comedia sobre la vida privada en tiempos digitales regresa a Teatro Mori

¿Qué pasaría si no tuviéramos nada que ocultar? Esa es la pregunta que articula “Perfectos desconocidos”, comedia que regresa a los escenarios como parte del XIV Encuentro de Comedias de Teatro Mori, esta vez en la sala de Parque Arauco, entre el 5 y el 28 de febrero, con funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas.

La obra —basada en la exitosa película dirigida por Paolo Genovese (2016) y adaptada al teatro por Guillermo Francella— sitúa la acción en una cena entre siete amigos de toda la vida que deciden participar en un juego aparentemente inocente: dejar sus teléfonos móviles sobre la mesa y compartir en voz alta cada mensaje y llamada que reciban. Lo que comienza como una prueba de confianza rápidamente se transforma en una cadena de revelaciones que pone en crisis vínculos, certezas y lealtades.

Con dirección del argentino Franco Battista, el montaje transita con agilidad entre la comedia y el drama, explorando las tensiones entre lo público y lo privado, la imagen que proyecta cada persona y aquello que se prefiere mantener oculto. El celular aparece así como una suerte de “caja negra” de la vida contemporánea, capaz de revelar verdades incómodas y contradicciones profundas.

El elenco está compuesto por Catherine Mazoyer, Ingrid Parra, Catalina Olcay, César Caillet, Hernán Contreras, Andrés Pozo y Andrés Olea, quienes dan vida a un grupo de personajes reconocibles, atravesados por conflictos cotidianos que conectan de manera directa con el público.

Parte de la programación del XIV Encuentro de Comedias de Teatro Mori, “Perfectos desconocidos” se consolida como uno de los montajes más relevantes del ciclo, combinando humor, ritmo y una mirada crítica sobre las relaciones humanas en la era digital.

Para más información y venta de entradas, el público puede consultar el sitio web www.teatromori.com. Las funciones cuentan con descuentos para clientes del Banco Itaú, socios de Claro Club y beneficiarios de LT Beneficios.

PERFECTOS DESCONOCIDOS

Fecha: Del 5 al 28 de febrero

Horario: De jueves a sábado, a las 20.00 hrs

Lugar: Mori Parque Arauco (Av. Presidente Kennedy 5413, Las Condes)

Duración: 100 minutos

Edad recomendada: +16 años

Ficha artística: Autor: Paolo Genovese | Adaptación y puesta en escena: Guillermo Francella | Dirección: Franco Battista | Elenco: Catherine Mazoyer, Ingrid Parra, Catalina Olcay, César Caillet, Hernán Contreras, Andrés Pozo y Andrés Olea | Compañía: MST Teatro | Producción: Carlos Seminara | Jefe técnico: Gabriel Pozo.