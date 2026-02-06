“Amantes, Parejas Disparejas”: enredos amorosos en el XIV Encuentro de Comedias de Teatro Mori

Tres parejas en crisis deciden asistir a terapia para salvar sus relaciones. Sin embargo, lo que parece un intento por recomponer vínculos pronto se transforma en una cadena de infidelidades, secretos y enredos que se cruzan de manera tan absurda como reconocible. Esa es la premisa de “Amantes, Parejas Disparejas”, montaje de improvisación teatral que vuelve a los escenarios del 5 al 15 de febrero, con funciones de jueves a domingo, a las 20:30 horas.

La obra, creada y dirigida por Claudio Espinoza —uno de los impulsores de la técnica de improvisación en Chile—, regresa a Mori Bellavista en su novena temporada, consolidándose como uno de los espectáculos más longevos y convocantes del género en la escena local. Desde su estreno, el montaje ha sido visto por más de 11 mil espectadores y ha sido replicado por compañías de improvisación en distintos países de Latinoamérica.

“La temática central de la obra es simple y poderosa: mostrar que los problemas de pareja son universales. Las crisis de algunas relaciones suelen ser, en el fondo, las crisis de todas. Compartimos patrones, miedos, deseos y contradicciones, y por eso el público se siente tan reflejado y se ríe a carcajadas”, comenta el director.

El sello del espectáculo radica en su carácter impredecible, ya que antes de cada función el elenco entrevista de manera anónima a parte del público, cuyas experiencias y relatos se transforman en el material narrativo que da forma a la historia de la noche, a partir del cual los actores construyen personajes, conflictos y relaciones que se desarrollan completamente en tiempo real.

La función comienza con un juego al azar que determina cómo se conformarán las parejas sobre el escenario. El elenco —integrado por Lissette Villegas, Andrea Eltit, Claudio Espinoza, Enrique Guiñez, Yezz Martínez y Felipe Morales— puede dar origen a distintas combinaciones afectivas, ampliando las posibilidades dramáticas y humorísticas del montaje. La música en vivo, a cargo de Jorge Salazar, refuerza el ritmo y la espontaneidad de cada presentación.

Parte de la programación del XIV Encuentro de Comedias de Teatro Mori, este montaje propone una mirada lúdica sobre las relaciones contemporáneas, abordando temas como la confianza, los vínculos afectivos y las contradicciones que atraviesan la vida en pareja.

Para más información y venta de entradas, el público puede consultar el sitio web www.teatromori.com. Las funciones cuentan con descuentos para clientes del Banco Itaú, socios de Claro Club y beneficiarios de LT Beneficios.

AMANTES, PAREJAS DISPAREJAS

Fecha: Del 5 al 15 de febrero

Horario: De jueves a domingo, a las 20.30 hrs

Lugar: Mori Bellavista (Constitución 183, Providencia)

Duración: 60 minutos

Edad recomendada: +16 años

Ficha artística: Autor y creador del formato: Claudio Espinoza | Director: Claudio Espinoza | Elenco: Lissette Villegas, Andrea Eltit, Claudio Espinoza, Enrique Guiñez, Yezz Martínez y Felipe Morales | Músico: Jorge Salazar | Técnica, producción y difusión: Rodrigo “Flako Vernao”.