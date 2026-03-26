El fallido debut de la dirección de comunicaciones de Valenzuela que “inundó” de errores al Gobierno

Minutas comunicacionales filtradas, publicaciones bajadas de redes sociales oficiales del Gobierno y un oficio de Contraloría por el polémico concepto del “Estado en quiebra”, es parte del balance del reciente debut de la Dirección de Comunicaciones y Contenidos en el Segundo Piso de La Moneda. El órgano fue creado por la administración del Presidente José Antonio Kast, bajo el liderazgo de Cristián Valenzuela, uno de los principales asesores del Mandatario.

Durante la mayor parte de la jornada de este miércoles, las comunicaciones del Ejecutivo estuvieron enfocadas en hacer control de daños, después que las piezas gráficas y audiovisuales –que buscaban explicar el alza de los combustibles tras las modificaciones al Mepco– afirmaran que el Estado de Chile estaba en “quiebra”.

“Yo jamás ocuparía la palabra que el Estado está quebrado. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada”, dijo de forma lapidaria el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al ser consultado por las publicaciones. Estas declaraciones fueron secundadas por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien también se desmarcó del concepto. “Yo creo que es un término más coloquial, pero en definitiva es una situación fiscal severa, estrecha”, aclaró.

Al interior de La Moneda admitieron que se trató de un concepto poco riguroso, ya que se traduce en implicancias económicas serias, que sugieren incumplimientos de obligaciones monetarias del país. Si bien acusan que la oposición se aprovechó de una interpretación literal, desde el Ejecutivo transmitieron que Valenzuela asumió directamente la responsabilidad por las publicaciones.

Esa idea de un país en bancarrota no solo se tradujo en difusión a través de redes sociales, sino que también en la minuta interna y confidencial para las autoridades, elaborada por la Secretaría de Comunicaciones (Secom), liderada por Felipe Costabal. El documento afirmaba la idea de un “Estado en quiebra” y con “caja completamente vacía”.

La polémica además abrió un flanco de fiscalización institucional, después que la Contraloría General de la República oficiara a la Segegob para recabar antecedentes respecto al contenido de estas comunicaciones. “Se requiere informar sobre los recursos públicos y personal involucrado para la generación de dichas publicaciones y, en particular, acerca del fundamento normativo de las mismas, y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación antes reseñada”, mandató el oficio, con un plazo de cinco días para dar respuesta.

A lo anterior se sumaron las declaraciones de la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, quien también manifestó sus reparos durante la presentación del Informe de Política Monetaria (Ipom) ante la Comisión de Hacienda del Senado.

“Me sumo a las declaraciones del ministro (Quiroz): creo que no es la forma de llevar el debate respecto a cuál es la situación fiscal. Creo que la palabra no es la más afortunada”, sentenció Costa tras ser consultada por parlamentarios respecto a la eventual quiebra del Estado.

Del populismo a la comunicación gubernamental

Cabe mencionar que el revuelo por el alza de las bencinas y los errores comunicacionales del Ejecutivo se dan en medio del llamado “copamiento de la agenda”, estrategia diseñada por el Segundo Piso de La Moneda y que ha significado un intenso despliegue mediante la firma de decretos, envío de proyectos de ley, zanjas en el norte, ofensiva medioambiental, el retiro del apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU, entre otros temas.

Dicha arquitectura fue planificada tras el triunfo en segunda vuelta, cuya implementación depende de la nueva Dirección de Comunicación y Contenidos, encargada de construir los relatos del Gobierno y traducir la contingencia en clave política sin “intermediarios” en su lenguaje con la ciudadanía. Por lo mismo, los errores en el diseño recaen directamente en Cristián Valenzuela, quien ejerce un mandato directo sobre la Secom.

Para el doctor en Ciencias de la Comunicación y académico UDP, Marcelo Santos, los errores del Ejecutivo dan cuenta de un “proceso de adaptación”, a partir de una candidatura presidencial con “características populistas en lo comunicacional” y que ahora –desde el poder– debe estar sujeta a diferentes niveles de fiscalización.

“Creo que fue incluso positivo para el Gobierno que haya sucedido todo eso rápido, para que calibren su discurso. Porque el discurso conflictivo, el discurso populista de ideas vacías, de medias verdades, que caracterizó la campaña, genera evidentemente problemas legales al estar en el Gobierno”, dijo Santos.

El experto señaló que la polémica se traduce en un “calibraje” después de “una campaña agresiva y poco preocupada con el compromiso de los hechos”. “Ahora están obligados, por la institucionalidad vigente, a tener más prudencia y elegir mejor los dichos. Eso me parece que habla muy bien de la institucionalidad chilena, por un lado, porque ahí aparece rápidamente cuáles son las líneas que marcan la cancha y el equipo que está actualmente en el Gobierno va a tener que aprender rápidamente a jugar dentro de esa cancha”, enfatizó.

Interpelación a Sedini

Otra arista política es la interpelación anunciada por la diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, contra la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, con el fin de exigir explicaciones públicas sobre el contenido comunicacional del Gobierno.



“Vamos a interpelar a la ministra vocera de Gobierno para que venga a dar las explicaciones de cuáles son las razones que ella tiene para poder decir que Chile está en quiebra”, afirmó la parlamentaria.

El desempeño de Sedini ya ha sido criticado por las propias filas oficialistas, quienes apuntan a que su rol se ha remitido a repetir el contenido de las minutas de la Secretaría de Comunicaciones, sin manejo político para sortear la crisis. Este hecho pondría en evidencia un diseño hermético desde el equipo de Presidencia por sobre la Segegob.



Uno de los episodios más comentados esta semana fue su participación este martes en el matinal de Canal 13, donde –según fuentes de Chile Vamos– no supo expresarse con claridad, además de incurrir en errores graves como afirmar que en España el barril de petróleo estaba a 2 euros, cuando la realidad es que ha estado por sobre los 100 dólares.

A lo anterior, se suma la arremetida del diputado Ind-PPD Jaime Araya, quien mediante un oficio solicitó formalmente a la titular de la Secretaría General de Gobierno instruir un sumario administrativo y suspender a los funcionarios responsables de la minuta filtrada, que incluyó en su relato el concepto de un “Estado quebrado”.

“Por la presente, solicito a usted proceda a instruir un Sumario Administrativo en la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), liderada por el Sr. Felipe Costabal, y en la Dirección de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia, a cargo del Sr. Cristián Valenzuela, en atención a la elaboración de un documento denominado ‘Minuta sobre el alza de los combustibles’, la que contiene lineamientos dirigidos a autoridades de Gobierno, en relación con la forma de abordar públicamente el alza de los combustibles”, señala el oficio.