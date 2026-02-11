Joe Vasconcellos tiene la canción chilena más tocada en radios de 2025, según listado de SCD

Joe Vasconcellos tiene la canción chilena más tocada en radios de 2025, según listado de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD).

El año 2025, el cantautor nacional celebró en grande los 30 años de su emblemático disco Toque, con una serie de presentaciones que reunieron a miles de personas en todo Chile.

Uno de los cortes más populares de esa producción logró alzarse como la canción chilena más tocada en radios locales durante la temporada. Se trata de “Las seis“, tema que de acuerdo con la medición que cada año realiza SCD, fue programada 14.571 veces en emisoras nacionales, entre enero y diciembre de 2025.

De este modo, el tema de 1995 logró superar a otro clásico del cancionero local, que en 2024 había llegado al primer lugar de este registro: “Bailando solo” de Los Bunkers, canción que el año pasado fue programada en 11.956 ocasiones, ubicándose como la segunda más tocada.

El logro fue festejado por Vasconcellos, quien tras enterarse de la noticia no ocultpo su felicidad. “Pucha familia, la media noticia, qué alegría más grande. Lo primero que se me viene a la mente es agradecer a Coquimbo por la inspiración; a Hernán Gallardo, el pirata eterno; a Patricio Zúñiga, Tommy Rey, por haber marcado este camino con su voz, su estilo, su elegancia. Yo creo que este fue un homenaje a nosotros mismos, y me llena de alegría, estoy infinitamente agradecido a todos. Qué viva la música, recuerden que la entretención es muy importante para la salud mental, bailar hace muy bien”, dijo.

Tras Joe Vasconcellos y Los Bunkers, la lista continúa alternando algunos nombres transversales del último lustro con clásicos del catálogo nacional. De este modo, en el tercer lugar figuran Los Vásquez con “Por la carretera” (11.684 programaciones), para luego seguir con “Tattoo” de Zúmbale Primo (11.595), “Tren al Sur” de Los Prisioneros (11.334) y “Que te vaya bien” de Santa Feria y Zúmbale Primo (11.213).

En el séptimo puesto nuevamente aparecen Los Bunkers con “Llueve sobre la ciudad” (10.028), para cerrar el top ten con verdaderos himnos del repertorio local: “Doble opuesto” de La Ley (9.666), “Estrechez de corazón” de Los Prisioneros (8.416) y “Me gusta todo de ti” de Noche de Brujas (8.371).

Una tendencia a los clásicos que se mantiene respecto de las últimas mediciones, con nombres como Nicole, Mon Laferte, Glup, Álvaro Scaramelli, Aleste y Jorge González engrosando el top 25, que solo se abre a músicos de la generación más reciente gracias a “Ponte Lokita“, el éxito firmado por Katteyes y Kidd Voodoo, que se ubicó en el 15° lugar (7.518).

El listado de canciones más tocadas fue obtenido gracias a la medición permanente que SCD realiza a más de 400 radios locales con el programa Vericast, un ejercicio clave para la distribución de derechos y que además permite obtener datos relevantes, como los relacionados con el cumplimiento de la llamada “ley del 20%”.

Al respecto, un 60,5% de las emisoras nacionales cumplió con el mínimo legal de música chilena durante 2025, mientras que el promedio de canciones nacionales programadas durante el mismo período llegó a 24,9%. Ambas cifras se mantienen dentro de los estándares que se han venido registrando en las últimas mediciones (en 2024 se llegó a un 59,6% y 25,5%, respectivamente).

Sobre esta tendencia, el presidente de SCD, Rodrigo Osorio, analiza que “los datos de 2025 dan clara cuenta de una situación muy consolidada en el esquema radial de nuestro país. Por un lado, un promedio de música chilena que hace rato no logra despegar del 25%, y por otro, una lista de canciones más tocadas que, más allá de algunas variaciones, también tiende a reiterarse. Es posible teorizar en torno a que ambas situaciones podrían ir de la mano: Probablemente, esta consolidación tan férrea en un tipo de parrilla musical deja a la música chilena anclada en algo que parece ser su piso en radios. Quizás si esta zona segura en la que estamos logra ampliarse, con el fin de incorporar a nuevos públicos en este hábito maravilloso que es la radio, veamos también a la música chilena llegar mucho más allá del mínimo legal”.

Según Osorio, “potencial para eso de todas maneras hay: Según un estudio de Data Pulse, Chile está entre los 35 países que más escuchan a sus propios artistas en plataformas digitales. Un 37% de la música que allí escuchamos, es chilena. Creo que datos como ésos podrían ser más atendidos por los programadores de nuestras radios. Si se atrevieran a programar más música chilena, estoy seguro de que los resultados serían sorprendentes”.

CANCIONES CHILENAS MÁS EJECUTADAS EN RADIOS NACIONALES 2025

*Cifra corresponde al n° de programaciones

1. Las Seis – Joe Vasconcellos – 14571

2. Bailando Solo – Los Bunkers – 11956

3. Por La Carretera – Los Vásquez – 11684

4. Tattoo – Grupo Zúmbale Primo – 11595

5. Tren Al Sur – Los Prisioneros – 11334

6. Que Te Vaya Bien – Santa Feria Ft Zumbale Primo – 11213

7. Llueve Sobre La Ciudad – Los Bunkers – 10028

8. Doble Opuesto – La Ley – 9666

9. Estrechez De Corazón – Los Prisioneros – 8416

10. Me Gusta Todo De Ti – Noche De Brujas – 8371

11. Mi Casa En El Árbol – Jorge González – 8263

12. Tu Falta De Querer – Mon Laferte – 8043

13. Hay Un Límite – Aleste – 8001

14. Juana María – Los Vásquez – 7687

15. Ponte Lokita – Katteyes, Kidd Voodoo – 7518

16. El Duelo – La Ley – 7461

17. Locos Rayados – Álvaro Scaramelli – 7448

18. Esperando Nada – Nicole – 7331

19. Enamorado De Ti – Glup! – 7247

20. Amárrame Feat. Juanes – Mon Laferte – 7236

21. Mágico – Joe Vasconcellos – 6900

22. Dame Luz – Nicole – 6897

23. Día Cero – La Ley – 6841

24. Tejedores De Ilusion – La Ley – 6840

25. Al Ritmo Del Tigre – Los Dinos De Chile – 6753