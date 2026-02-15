Angélica Castro y su experiencia en “Los Monólogos de la Vagina”: “Es una obra que remueve”

A casi tres décadas de su estreno original en Nueva York, Los Monólogos de la Vagina regresa a los escenarios chilenos con una versión revisitada bajo la dirección de Cristian Villarreal. El montaje, creado por V (Eve Ensler), vuelve a presentarse en Teatro Mori Recoleta con un elenco encabezado por Angélica Castro, junto a Cecilia Cucurella, Fran Sfeir y la actriz invitada Magdalena Marzolo.

Estrenada en 1996 y presentada en más de 140 países, la obra mantiene una vigencia que, según la actriz, resulta especialmente necesaria hoy. El montaje aborda sexualidad, identidad, violencia de género, guerra y múltiples experiencias femeninas desde distintas culturas y contextos.

Humor, emoción y una mirada directa sobre el cuerpo, la sexualidad y la identidad femenina atraviesan este montaje que, lejos de perder fuerza con el tiempo, dialoga de manera urgente con el presente.

Esta versión revisita el texto original, actualizando su lectura sin traicionar el espíritu provocador y profundamente humano que la convirtió en un referente.

“Es muy difícil que vayas a la obra y no te identifiques con algo”, asegura Angélica Castro. Más que un espectáculo para reír, la describe como “una montaña rusa de emociones” que busca generar conciencia y reflexión. “Es una obra que remueve y honra 100% también a la mujer”, afirma.

Tras una larga trayectoria teatral en Estados Unidos, Castro se presenta por primera vez en escenarios chilenos. Aunque reconoce diferencias en infraestructura y permanencia en cartelera, sostiene que la esencia del teatro es universal.

“El teatro siempre es teatro”, afirma. “Todo puede suceder, ningún público es igual a otro. Es una experiencia”, agrega.

La actriz destaca que el montaje permite comprender realidades que muchas veces solo se conocen a través de noticias, especialmente cuando se abordan experiencias de mujeres en contextos de guerra o violencia. “Cuando lo ves, lo escuchas, lo sientes, te deja con mucha más conciencia de lo que está pasando”.

Para Castro, integrarse al montaje fue el resultado de una búsqueda muy consciente. La actriz ya conocía la obra y había tenido una propuesta previa para realizarla en Estados Unidos.

“Quería que fuera una obra potente, con mensaje, honesta, que removiera, que te haga reflexionar”, explica. También buscaba trabajar con un director con trayectoria y compartir escenario con actrices de gran experiencia. “Se dieron todos los factores para poder hacerlo”, afirma.

En esta versión, la actriz interpreta tres personajes distintos dentro de una puesta en escena que se aleja del formato más tradicional de lectura. Según explica, la propuesta del director introduce una forma distinta de entrar al escenario y de habitar los textos, donde las actrices combinan lectura, corporalidad y cambios de voz para dar vida a múltiples identidades.

Uno de sus personajes es una mujer cubana, que enfrenta una realidad marcada por el machismo desde una personalidad extrovertida y fuerte. Otro corresponde a una mujer conservadora de clase alta, contenida y marcada por un fuerte doble discurso. El tercero encarna a mujeres vinculadas a la experiencia del parto, madres, abuelas o testigos en un monólogo que suele generar una intensa reacción emocional en el público.

“Es muy emocionante”, comenta. “Muchos hombres se me acercan y me dicen que los llevé al momento en que nació su hijo o su hija”.

Para Castro, ese momento revela el núcleo del montaje, “La vagina está presente en algo tan básico como es la vida misma, y a uno se le olvida”.

La temporada se realizará entre el 5 de febrero y el 14 de marzo, con funciones de jueves a sábado, a las 20:30 horas, en Mori Recoleta.