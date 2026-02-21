A los 75 años muere la leyenda de la salsa Willie Colón

Willie Colón -trombonista, compositor, director de orquesta y pionero de la salsa murió a los 75 años- según lo comunicó su familia. “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, dice el mensaje difundido por los familiares del músico.

El estadounidense de origen puertorriqueño fue internado hace unos días en el Lawrence Hospital, ubicado en Bronxville, Nueva York, por problemas cardíacos y respiratorios, según las primeras informaciones.

Nacido el 28 de abril de 1950, Colón es considerado el creador de la salsa urbana y suyos clásicos como “Idilio” y “Gitana”. De padres puertorriqueños, fue criado en el sur del Bronx. Creció en un entorno marcado por la migración latina, la calle y la música caribeña.

Desde niño mostró interés en la música. Empezó tocando la trompeta que más adelante cambiaría por el inconfundible trombón que le acompañó gran parte de su carrera.

Este nieto de puertorriqueños brilló en un momento en el que ese género musical vio la luz por primera vez en las calles de Nueva York a finales de los años sesenta.

Según la biografía de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, fue su abuela Antonia quien le enseñó español y le recordó los elementos más reconocibles de la cultura boricua.

Desde su barrio natal, el Bronx, William Anthony Colón Román tocaba en las esquinas cuando figuras como Eddie Palmieri, Tito Puente y Ray Barreto ya se perfilaban como los dueños del nuevo género, que resultaba una mezcla de jazz, mambo, son, música jíbara y chachachá.

Fue en la Gran Manzana donde Colón proyectó la salsa hacia el Caribe y más allá del continente. Lo hizo a través de Fania, el sello musical que fundó Johnny Pacheco y el abogado Jerry Masucci, y por donde pasaron innumerables estrellas de este ritmo latino.

Sus primeros grandes éxitos los logró con Héctor Lavoe, Rubén Blades, Celia Cruz e Ismael Miranda, con quienes produjo las joyas musicales más reconocidas del género.

Grabó su primer disco -“El malo” – en 1967, cuando solo contaba con 16 años. Y lo hizo junto a Lavoe, con quien formaría uno de los binomios salseros más importantes de la discográfica Fania.

“Lavoe le brindó los temas atrevidos de la calle, le dio las primeras lecciones de música y la actitud irreverente necesaria para cambiar instrumentación y estructura. El genio se impuso”, dice la Fundación Nacional para la Cultura Popular.

Con Lavoe, la orquesta de Willie Colón popularizó temas como “Calle Luna, calle Sol”, “Abuelita”, “Ah, ah, oh, no”, “Ghana’e”, “El día de mi suerte”, “La murga” y “Juana Peña”, entre otros.

Otro hito en su carrera llegaría en 1977, cuando presentó discográficamente a Rubén Blades en el disco “Metiendo mano”. La asociación con Blades dejó clásicos discográficos como “Maestra vida” (1978) y “Canciones del solar de los aburridos” (1981).

Con el iniciaría una etapa de canciones con fuerte contenido político y social.

El músico reaccionó en su cuenta de X con un sentido mensaje: “Acabo de confirmar lo que me resistÍa a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame”.

“Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical”, añadió.

“Siembra”, el segundo álbum en conjunto es considerado un clásico de la música salsa, el más vendido del sello Fania Records, ​y probablemente de la historia de este género, con más de 3 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Como solista, Colón consolidó una larga trayectoria como salsero gracias a su interminable búsqueda de nuevas fusiones. “El Gran Varón”, “Oh, Qué Será” y “Amor Verdadero” fueron sus éxitos más conocidos en esa etapa de su carrera musical.

El artista acumuló a lo largo de su carrera más de 40 producciones, 30 millones de copias vendidas, 15 discos de oro, cinco de platino y 11 nominaciones al Grammy.

Su muerte enluta al mundo de la salsa y la música latina. Su trabajo marcó a generaciones de artistas y mantiene vigencia en la música latina.