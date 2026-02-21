Falleció artista visual Marko Franasovic Bojanovic

El artista visual Marko Franasovic Bojanovic ha fallecido, según informó este viernes en sus redes sociales la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH).

La APECH, junto al Comité Nacional de la Asociación Internacional de Artistas Plásticos AIAP con sede en UNESCO Paris Francia, expresó su profundo pesar por el fallecimiento del pintor, diseñador gráfico, gestor cultural, ex director de la Corporación Cultural de Antofagasta, delegado de la Pinacoteca Andrés Sabella y ex Presidente de la Filial APECH de Antofagasta.

“Marko fue una figura fundamental en el desarrollo de las artes visuales del norte de Chile y uno de los principales impulsores de la escena contemporánea regional desde la década de 1990. Dueño de un lenguaje visual profundamente ligado al territorio, Franasovic construyó una obra marcada por el expresionismo figurativo, donde los colores intensos, los trazos prolongados y la carga emotiva se transformaron en un puente de comunicación con la comunidad. Su pintura dialogó permanentemente con la memoria urbana, el paisaje costero, los símbolos patrimoniales y la vida cotidiana de Antofagasta, configurando una identidad estética reconocible y auténtica”, indicó la entidad.

Agregó que su taller —al que definía como su “templo creativo”— fue el espacio donde convergieron el diseño, la docencia y la creación pictórica, en jornadas nocturnas que reflejaban su concepción del arte como un acto íntimo, reflexivo y profundamente libre.

El artista ejerció como docente en diversas instituciones de educación superior y dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y a la mediación artística con niños, niñas y jóvenes, “convencido de que la pintura era una herramienta de autoconocimiento, expresión emocional y construcción de identidad”.

Esta vocación se materializó recientemente en el programa “Todos Pintan”, iniciativa de la Corporación Cultural de Antofagasta que llevó el arte al espacio público, fomentando la participación comunitaria y el acceso democrático a las artes visuales, finalizó APECH.