Marzo en Teatro Mori despliega estrenos, comedias y programación familiar en sus salas

Durante marzo, Teatro Mori renueva su oferta escénica con dos estrenos que abordan las relaciones de pareja y las tensiones sociales contemporáneas, junto a la continuidad de exitosas comedias, el regreso de clásicos y una programación familiar especialmente pensada para la vuelta a clases.

Uno de los estrenos es “Ya no te gusto ¿verdad?”, comedia protagonizada por Rodrigo Bastidas y Elena Muñoz que llega a Mori Vitacura desde el 12 de marzo. La obra sigue a un matrimonio que decide celebrar treinta años de relación regresando al hotel de su luna de miel, donde afloran diferencias persistentes en torno al amor, el deseo y la convivencia. Con humor y ternura, el montaje retrata los desencuentros de una pareja que intenta sostenerse en el tiempo pese a la rutina y las expectativas no resueltas.

En Mori Bellavista, en tanto, debuta el 19 de marzo “Sentimientos”, una obra de Carla Zúñiga y dirigida por María José Pizarro. La obra sitúa en el centro a una adolescente expuesta al juicio público tras la irrupción violenta de un hecho íntimo, y explora las consecuencias de la viralización y la violencia mediática sobre los cuerpos y la sexualidad femenina.

La programación de marzo también marca el tramo final del XIV Encuentro de Comedias, que durante febrero reunió al público en torno al humor. En Mori Bellavista continúa hasta el 14 de marzo “La Sagrada”, sátira sobre tres monjas que desafían la autoridad eclesiástica; y en Mori Recoleta se presenta hasta la misma fecha la versión renovada de “Los Monólogos de la Vagina”, clásico del teatro contemporáneo que visibiliza experiencias femeninas y cuestiona la violencia de género. En Mori Vitacura, además, se despide el 7 de marzo “La Remolienda”, clásico del teatro nacional de Alejandro Sieveking.

Entre las novedades del mes destaca también “Re-producirse” (del 19 al 22 de marzo en Mori Recoleta), inquietante unipersonal de Catalina Bize del Campo sobre el control, la repetición y la identidad.

En Mori Parque Arauco, el humor continúa siendo protagonista con el regreso de dos exitosos montajes: “Divorciados 2.0”, nueva entrega del fenómeno teatral que reúne a Rodrigo Muñoz, Andrés Velasco, Fernando Larraín y Carlos Díaz en una historia sobre paternidad, separaciones y enredos judiciales; y “La sexualidad secreta de los hombres”, basada en el libro de Marco Antonio de la Parra, que explora con ironía y sin filtros los miedos, fantasías y contradicciones del universo masculino.

Hacia fines de mes, en Mori Recoleta, se suma el reestreno de “Jesucristo Superstar”, la icónica ópera rock de Andrew Lloyd Webber, en una renovada versión de la Agrupación Cultural Volaverunt. Con más de 20 artistas en escena y música en vivo, el montaje traslada la historia a un futuro distópico marcado por la escasez de recursos y el colapso provocado por la humanidad, donde la fe y las creencias de los sobrevivientes entran en crisis.

Programación familiar: teatro, música y aventuras para la vuelta a clases

Durante marzo, Teatro Mori refuerza su cartelera para niñas y niños con funciones dominicales que combinan juego escénico, música en vivo, imaginación y aprendizaje, invitando a las familias a reencontrarse con la experiencia teatral.

En Mori Bellavista se presenta “Tarea Sideral: un mensaje para Alma”, desde el 8 de marzo con funciones los domingos a las 16:00 horas, una aventura protagonizada por dos compañeras de curso que emprenden la misión de contactar al Observatorio ALMA para descubrir las coordenadas de la Cruz de la Chakana. En su recorrido, las niñas exploran la astronomía, los saberes de los pueblos originarios y el valor de la amistad, en un montaje que integra humor, ciencia y patrimonio cultural desde una mirada lúdica y cercana.

En Mori Vitacura aterriza “Melodías en el aire”, propuesta sensorial dirigida a la primera infancia que invita a viajar por el mundo a través de sonidos y músicas interpretadas en vivo. Una experiencia escénica de texturas, movimiento y juego participativo que culmina con una instancia de interacción entre el elenco y el público.

Por último, la programación familiar se completa en Mori Parque Arauco con “Entre Libros: una aventura de Tico y sus amigos”, espectáculo que combina títeres, música y video mapping para invitar a dejar las pantallas y sumergirse en el universo de la lectura.

La información completa y entradas para la cartelera de marzo están disponibles en teatromori.com, con un 30% de descuento para clientes Banco Itaú y 20% para socios de Claro Club y LT Beneficios.