Festival de memoria y derechos humanos MUDA se traslada de marzo a dos jornadas en octubre

El festival Música, Derechos Humanos y Arte (MUDA) informó este martes que traslada su fecha original del 7 de marzo al viernes 16 y sábado 17 de octubre en el Parque Estadio Nacional.

La decisión fue motivada por el crecimiento de la convocatoria ciudadana, de las organizaciones y el interés de los artistas.

“MUDA creció más de lo que imaginábamos. Más artistas, más organizaciones y más ciudadanía quisieron ser parte de este encuentro. Frente a esa realidad, tomamos la decisión más coherente con nuestro espíritu: darle al festival el espacio que merece. El Parque Estadio Nacional nos permite hoy abrir la memoria a más personas, en más días y con más experiencias. Porque la memoria no cabe en un solo día, MUDA se agranda”, señaló Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, institución organizadora del MUDA.

En línea con esta ampliación, MUDA mantiene y suma nuevos nombres a su cartel, reuniendo a figuras fundamentales de la música nacional e internacional.

Ya estaban anunciados Ana Tijoux, Piero, Javiera Mena, Inti-Illimani, Mauricio Redolés, MC Millaray, Los Tetas, La Banda de la Memoria, Tomo Como Rey, Camila Moreno, Electrodomésticos y Metalengua,

Ahora se suman ahora el proyecto Full, la música de Fulano; los insignes Sol y Lluvia; Claudio Narea, leyenda del rock chileno; Pascuala Ilabaca & Fauna con su fusión de raíces y vanguardia; Nano Stern, cantautor y multiinstrumentista de gran trayectoria; Daniel Muñoz y Los Concho e’ Vino, con su exploración de la bohemia criolla; Consequence of Energy, ensamble rockero de proyección internacional; Pancho Villa, voz ineludible de la trova local; Chinoy, reconocido cantautor y liricista; González y Los Asistentes, poesía, rock y música experimental; y Teorema, referente absoluto del freestyle nacional.

Propósito solidario

La ampliación de fechas y contenidos fortalece el objetivo original del festival: apoyar solidariamente a quienes trabajan día a día por preservar la memoria histórica y proyectarla hacia el futuro, pues tal como fue informado desde sus primeros anuncios, la recaudación será destinada a financiar el trabajo permanente de varias organizaciones.

Entre ellas figuran la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional y diversos sitios de memoria a lo largo del país que no cuentan con financiamiento estatal, como Cerro Chena, Irán #3037 (ex Venda Sexy), Hornos de Lonquén y Casa Valenzuela Velásquez (Talca), entre otros.

El listado completo de los Sitios de Memoria que solicitaron acceder a los recursos está disponible en la página web festivalmuda.cl.

Todas las entradas ya adquiridas para la fecha original –7 de marzo– serán válidas para las dos nuevas jornadas del festival, manteniendo su valor y beneficios. Quienes requieran mayor información o eventuales devoluciones podrán acceder a un proceso facilitado a través de www.festivalmuda.cl