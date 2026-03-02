EFE reinaugura mural en estación Miramar de Viña del Mar

El miércoles pasado, a mediodía, EFE reinauguró su “Mural de las ballenas” en la pared del andén norte de la estación Miramar, emplazada en el subsuelo de Viña del Mar, informó Aquí Valparaíso.

La obra anterior, de similares características, había sido pintada en 2021. Pero después de una serie de rayados se volvió necesario que su autor, el artista chilote Daniel Marceli, realizara una nueva versión.

A diferencia del mural de 2021, en este de 2026 las cuatro ballenas azules -tamaño real- ya no miran hacia el oriente sino hacia el mar. Según explicó Marceli a Aquí Valparaíso, ambas creaciones están atravesadas por la muerte de Polo, su padre:

“Estábamos en pandemia y siempre había querido pintar ballenas. Y cuando me envían el formato (EFE) noto que entran cuatro ballenas y recordé un rito fúnebre lafkenche, el trempulcahue, que habla de cómo cuatro machis se convierten en cuatro ballenas azules, en las tardes, y se llevan las almas de las personas fallecidas al mundo espiritual. Entonces, como había fallecido mi viejo, dije: ‘Esto es una manera de pintar las ballenas que quería pintar’. Por eso iban en dirección al interior, a Villa Alemana, donde falleció. Y ahora que lo replanteamos, después de cinco años, es tiempo de que vuelvan al mar”.

Las ballenas de la estación Miramar (2021) fueron las primeras que pintó Marceli. A partir de ese hito, siguió haciéndolo en Valparaíso y también en otros países, como Francia o Catar. Y se transformó, ha dicho, en su obra personal.

La nueva intervención, realizada con esmalte al agua y espray, contempló una inversión de 200 UF y cuenta con una protección antigrafitis.

El gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, explicó a Aquí Valparaíso la decisión de invertir en esta obra obra de arte:

“No solo generamos un servicio de movilidad de pasajeros, de transporte, sino también ofrecemos una experiencia de viaje. Y en ese ámbito están estas expresiones artísticas que también nos vinculan con el territorio, en este caso las ballenas, o con la costa, por el tema marino”.