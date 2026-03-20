Cine, música, poesía, arpilleras y deporte en Valdivia en el Día Mundial del Agua

Este domingo 22 de marzo, en la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos, se conmemorará el Día Mundial del Agua con una jornada abierta a la comunidad que articulará actividades territoriales y una puesta en escena artística en el Teatro Regional Cervantes.

La iniciativa es impulsada por el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente MODATIMA Los Ríos, la productora de cine POETASTROS y la Asociación Patrimonial Cultural -APC- junto a su Teatro Regional Cervantes.

El evento tiene por objetivo sensibilizar y visibilizar la importancia del agua y promover su protección y defensa desde distintos lenguajes y prácticas comunitarias.

Acciones

La jornada comenzará durante la mañana con una convocatoria ciudadana denominada “Convocatoria por las aguas libres, limpias y sanas”, que incluirá una flotada desde Playa Collico a las 10:30 horas, seguida por una cicletada, caminata, trotada y patinada, a partir de las 11:00 horas desde el Mirador del Remo, Puente Calle Calle.

El cierre de esta movilización se realizará entre las 12:00 y 14:00 horas en la costanera del sector ex Helipuerto, donde se desarrollará una feria educativa medioambiental por la protección de las aguas, para culminar a las 18:00 horas en el Teatro Cervantes con un acto cultural .

Esta articulación de actividades busca reforzar el vínculo entre territorio, participación y cuidado de los ecosistemas, en una región marcada por la presencia de cuencas y conflictos socioambientales asociados al agua.

Programación cultural

La conmemoración se trasladará al Teatro Regional Cervantes con una propuesta artística multidisciplinaria bajo la dirección artística y producción ejecutiva de la actriz y cineasta Chamila Rodríguez, que integrará cine, música, poesía y arpilleras. En escena participarán el poeta Elicura Chihuailaf y Verónica Zondek, junto a la exhibición del documental “SECOS”, dirigido por Galut Alarcón, y el cortometraje de animación “Bosque”, de Gabriel Miranda.

La programación musical incluirá a BlokeSur, Camilo Eque, María y Los Templos, Javier Aravena, Amaru y Pablo, Sortilegio Trío, y, además del estreno y exposición de “La Colcha del Agua” a cargo de las Arpilleristas de Angachilla.

En el marco del acto cultural, el director artístico de la APC, Hugo Muñoz, indicó: “este 22 de marzo, como ya está instaurado a nivel mundial, conmemoramos el Día Mundial del Agua. Muchas veces nos preguntamos, al igual que con el 8M, ¿por qué el ser humano se limita a honrar estas conmemoraciones tan importantes solo una vez al año? Si hiciéramos conciencia de lo necesario e indispensable de este recurso natural para la vida, quizás nos enfocaríamos mucho más en honrar el agua, al igual que a las mujeres, quienes son el origen de la vida”.

Y agregó que junto a la productora Chamila Rodríguez y el Teatro Regional Cervantes, han establecido un pacto de resguardo en torno a estas temáticas tan relevantes y que requieren mayor concientización en la humanidad. Además, concluyó “invitamos a toda la comunidad a venir al teatro para presenciar el gran poema visual y musical, una obra para honrar al agua, nuestra fiel compañera, que baña y nutre a nuestra humanidad y paisajes en todo el mundo”.

Al respecto de la importancia de esta conmemoración de este día la vocera de MODATIMA Los Ríos, Camila Cifuentes, señaló que “el Día Mundial del Agua recalcamos la importancia del agua para la vida y también levantamos una voz colectiva desde los territorios donde el agua está siendo un problema para las familias. Nos preocupa profundamente el escenario actual, donde existe un riesgo real de retroceder en normativas ambientales y avances que han sido fruto de años de lucha social. Como MODATIMA Los Ríos, creemos que el agua debe ser un derecho para sostener la vida y no para el mercado, por eso convocamos a la comunidad a encontrarnos desde el arte, el deporte y la organización social.

La vocera del movimiento puso énfasis en que” esta jornada es una invitación a recuperar el agua como bien común, a relevar la importancia de contar con agua limpia y sin contaminantes” y finalizó con haciendo un llamado a fortalecer la defensa de las cuencas y a seguir construyendo colectivamente desde todos los lugares de Chile un modelo que garantice acceso justo, digno y sustentable para todas y todo.

Por su parte, la directora artística y productora ejecutiva de la puesta en escena que se realizará en el Teatro Regional Cervantes precisó que “Chile es el único país en el mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua para uso extractivista de la agro exportación, la minería, las forestales, las hidroeléctricas, las salmoneras y también como el más costoso negocio de consumo en los hogares a nivel latinoamericano. Aquí en nuestra Región de los Ríos, el río San Pedro-Calle Calle, hermoso patrimonio natural, hoy está amenazado por un proyecto de piscicultura que amenaza con contaminar la zona más prístina de toda la cuenca del Río Valdivia”.

También en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua mencionó su preocupación respecto a la Norma Secundaria del río Valdivia y recalcó que “debemos poner atención como ciudadanía en cuidar la Norma Secundaria que protege la salud de la naturaleza y la calidad de las aguas de la cuenca del Río Valdivia, que contempla los ríos Valdivia, Calle Calle, San Pedro, Cruces, entre otros. La Norma Secundaria es un instrumento de gestión ambiental que genera parámetros e indicadores luego de estudiar toda la historia e información de la cuenca. Permite saber qué aguas tienen buena calidad y que se deben cuidar y conservar, saber también, qué aguas tienen mala calidad, o contaminantes “.

La Norma Secundaria mencionada por la actriz se propuso el año 2006, con el objetivo de mitigar la crisis socio-ambiental generada por la contaminación de la planta de celulosa Celco-Arauco. Este suceso generó la muerte y migración de los cisnes de cuello negro y la contaminación del Santuario de la Naturaleza del Río Cruces y a 20 años del hecho, las organizaciones y movimientos ambientales de la región lo siguen recordando para esta conmemoración que contempla 4 actividades en distintos puntos de la capital regional.

La entrada para el acto final en el Teatro Regional Cervantes es liberada y se puede adquirir en el sitio web o en su boletería antes de la función. Cabe precisar que la jornada se proyecta como un espacio de encuentro entre cultura y conciencia ambiental, en una región donde el agua no solo se observa, sino que se vive, se disputa y se defiende.