Más de dos mil artistas repletarán la Alameda para celebrar el Día del Folklore

El sábado 30 de agosto las calles de Santiago celebrarán la XIV Versión del Día Mundial del Folklore, un espectáculo organizado por el Ballet Folklórico Antumapu de la Universidad de Chile, que comenzará inicialmente con su tradicional pasacalle por una de las arterias principales de la capital, la Alameda.

Más tarde la fiesta cultural continuará con un gran evento central en el Parque San Borja, ubicado en la comuna de Santiago.

El pasacalle partirá a las 10:00 AM desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, ubicada en Av. Portugal con Marcoleta, para luego bajar por la calzada sur de la Alameda hasta llegar al Palacio de La Moneda.

Contará con la presencia de más de cien grupos nacionales y algunos internacionales, convocando a más de dos mil artistas en escena, quienes conmemorarán esta festividad llena de cultura y tradiciones.

Una vez transcurrido el pasacalle, la cita será en el Parque San Borja a eso del mediodía, lugar donde se realizará el evento central en el cual se presentarán alrededor de treinta conjuntos folklóricos, para continuar celebrando el Día Mundial del Folklore.

Este espectáculo es totalmente gratuito para quienes quieran disfrutar y participar de la fiesta del folklore. Una oportunidad única para recorrer nuestro país de norte a sur con las diversas danzas típicas a lo largo de Chile. También es una invitación y oportunidad de conocer los bailes tradicionales de otros países hermanos. Un día para rescatar y celebrar la riqueza de nuestro patrimonio cultural.

COORDENADAS:

Fecha: 30/08/2025

Lugar:

· Desfile: Partiendo en Av. Portugal con Marcoleta, para luego seguir la ruta por la calzada sur de la Av. Alameda, hasta el Palacio de la Moneda.

· Evento Central: se desarrollará en el parque San Borja, metro U. Católica

Horarios:

· Horario desfile: 10.00 a 12:30

· Horario ceremonia inauguración: 13.00 a 13.30

· Horario evento: 13:30 a 19:00

Valor entrada: gratuita

Convoca: Ballet Folklórico Antumapu, en colaboración con Gobierno Regional de Santiago, Corporación Regional de Desarrollo; Ilustre Municipalidad de Santiago; Junta de Vecinos San Borja; Academia Nacional de Folklore; Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile; Duoc UC a Puertas Abiertas; Programa de Radio Chile Su Tierra y Su Gente; Radio Universidad de Chile.