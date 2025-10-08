Gala Lírica Internacional celebra 212 años del natalicio de Verdi

Teatro Verdi, Scuola Italiana, Camino Las Flores 12.707, Las Condes.



Viernes 10 de octubre – 20:00 horas .

Entradas AQUÍ.

En el marco de la conmemoración de los 212 años del natalicio de Giuseppe Verdi, uno de los más influyentes compositores de la historia de la ópera, se llevará a cabo una Gala Lírica Internacional.

Este gran concierto reunirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales, en una velada de excelencia musical dedicada al legado eterno de Verdi, figura fundamental del repertorio operático universal.

Además de su valor artístico y cultural, esta gala tiene un objetivo solidario: todo lo recaudado será donado al tenor chileno Vicente Álvarez, quien actualmente cursa estudios de canto lírico en Estados Unidos.

Con solo 220 entradas disponibles, este evento representa una oportunidad para apoyar directamente a un talento chileno que se está formando en el extranjero.

El evento es organizado por el Club de los 27 de Chile, con el patrocinio de la Embajada de Italia y la colaboración de Merlín Comunicaciones.