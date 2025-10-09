Curso de ciencia y cine

Auditorio principal del Observatorio Astronómico Nacional, Calle Camino el Observatorio 1515, Las Condes.



5, 12, 19 y 26 de noviembre – 19:30 horas a 21:00 horas .

Más información AQUÍ.

“El cine y la ciencia van recorre juntos el camino de lo desconocido. Este curso buscará ser una provocación intelectual diferente a todo lo visto previamente”, afirma Paulina Lira, astrónoma de la Universidad de Chile.

“Al inicio del cine, comenzaron a plasmarse en pantalla los sueños, por tanto desde su origen el cine lleva a la humanidad en un viaje hacia algo que está más allá… eso que se puede observar pero no visitar aún”, añade María José Garcia, mediadora audiovisual.

Clase 1: Introducción a la ciencia ficción, una mirada fascinante

Detalle: Sus comienzos y años dorados. Veremos “El viaje a la luna”, “ALITA”, “El día que la tierra se detuvo”, “Planeta prohibido”, “Solaris”, “2001, Odisea del Espacio”.

Fecha y horario: Miércoles 5 de noviembre a las 19:30 horas

Clase 2: Nuestro Universo

Desde el big bang hasta la expansión acelerada. ¿Existen otros universos?

Fecha y horario: Miércoles 12 de noviembre a las 19:30 horas

Clase 3: Humanidad, espacio y cine

El simbolismo filosófico de la exploración. Veremos “Moon”, “Ad Astra”, “Alien”, “Gravity”, “Contacto”, “Arrival”, “High Life”.

Fecha y horario: Miércoles 19 de noviembre a las 19:30 horas

Clase 4: ¿Estamos solos en el Universo?

La búsqueda de vida más allá de la Tierra.

Fecha y horario: Miércoles 26 de noviembre a las 19:30 horas

Charlistas

Paulina Lira, astrónoma del Departamento de Astronomía FCFM de Universidad de Chile

María José García, egresada de Derecho, Mediadora audiovisual, Realizadora de cineclub