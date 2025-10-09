Ruidosa Fest en Parque O’Higgins

Parque O’Higgins, Metro Parque O’Higgins.



11 y 12 de octubre.

Entradas AQUÍ.

El evento incluye dos jornadas de música, cultura y comunidad en el Parque O’Higgins. Un festival pensado para toda la familia, con espacios inclusivos, accesibles y llenos de experiencias únicas que van mucho más allá del escenario principal.

Más de 20 artistas, dos escenarios, stand up y grandes exponentes de la música latinoamericana, liderados por la talentosa y gran exponente nacional Mon Laferte, la baladista de América Myriam Hernández, la rapera Villano Antillano y la argentina Ms Nina y las destacadas artistas de nuestro país Akriilla; Javiera Mena; CAMI; Princesa Alba;; Nicole; Paula Rivas; Karla Grunewaldt; Fran Maira; Chini.png; Masquemusica; Supernova;; Laia; Catalina y las bordadoras de oro; Nekki, Javiera Electra, Daniela Millaleo; Entremares; Laia, además de la artista y fundadora de Ruidosa Fest: Francisca Valenzuela. A todas ellas se suma la presencia de dos importantes comediantes chilenas: Paloma Salas y Pamela Leiva.