Llamado a residencias Bienal SACO 2026

Hasta el 1 de diciembre.

Más información AQUÍ.

La Bienal SACO invitó a los artistas a postular a las residencias de 2026.

Allí creadores e investigadores de todos los rincones del mundo pueden presentar proyectos en una de cinco líneas de trabajo, las que son acompañadas in situ por especialistas.

Los seleccionados tendrán la oportunidad de desarrollar su propuesta durante un mes en Antofagasta, Chile.

Las líneas a desarrollar son:

Astronomía

Movimientos migratorios – multiculturalidad latinoamericana

Patrimonio postindustrial

Geología – Mineralogía

Microbiología – estudios de ecosistemas locales