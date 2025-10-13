Llamado a residencias Bienal SACO 2026
Llamado a residencias Bienal SACO 2026
- Hasta el 1 de diciembre.
- Más información AQUÍ.
La Bienal SACO invitó a los artistas a postular a las residencias de 2026.
Allí creadores e investigadores de todos los rincones del mundo pueden presentar proyectos en una de cinco líneas de trabajo, las que son acompañadas in situ por especialistas.
Los seleccionados tendrán la oportunidad de desarrollar su propuesta durante un mes en Antofagasta, Chile.
Las líneas a desarrollar son:
Astronomía
Movimientos migratorios – multiculturalidad latinoamericana
Patrimonio postindustrial
Geología – Mineralogía
Microbiología – estudios de ecosistemas locales
Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.