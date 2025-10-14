Ciclo de Éric Rohmer en Centro Arte Alameda

Centro Arte Alameda, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.



20, 25 y 31 de octubre , 2 y 7 de noviembre.

Este ciclo avanza por la filmografía del director francés entrando en los años noventa con las cuatro películas que componen sus Cuentos de las Cuatro Estaciones, una de las secciones fundamentales en las que se organiza su trabajo. Un Éric Rohmer maduro que ha refinado su cine propio y su narrativa hasta la maestría de sus elementos más característicos.

Rohmer tiene un estilo inconfundible: con romances y paisajes naturales, música melancólica, aires cotidianos, caminatas y largas conversaciones; una combinación que ha influenciado a muchos cineastas que vinieron después, siendo quizás el más conocido el estadounidense Richard Linklater en la trilogía que comienza con Antes del amanecer.

Fuera de los Cuentos de las Cuatro Estaciones, el ciclo también incluirá una película que no es parte de los grandes arcos temáticos de la filmografía de Rohmer: El árbol, el alcalde y la mediateca (1993), una historia que explora la relación entre la política, la cultura y cómo los oficios de maestros, periodistas y políticos les hacen ver el cotidiano; agregando capas muy singulares a la pluma cotidiana de Rohmer.

También tendremos El amigo de mi amiga (1987), otra historia romántica que dio cierre a la etapa de Comedias y Proverbios, que dio pie a los Cuentos de las Cuatro Estaciones.