Homenaje a Víctor Jara en Valparaíso

Teatro Municipal de Valparaíso, Uruguay 410, Valparaíso.

Jueves 16 de octubre – 18:30 horas.

Gratis.

El concierto y danza “Siempre será canción nueva” es un homenaje a Víctor Jara organizado por la Universidad de Playa Ancha (UPLA) en el marco de su reciente convenio de colaboración con la Fundación Víctor Jara.

La actividad —gratuita y abierta a toda la comunidad— reunirá a los elencos artísticos de la casa de estudios, en una puesta en escena que combina música, danza y evoca memoria. Sobre el escenario participarán el Coro de Cámara UPLA, el Ensamble Latinoamericano Abya Yala, el Conjunto de Guitarras Guitárregas y el Ballet Gimnástico UPLA, quienes interpretarán parte del repertorio de Víctor Jara en versiones corales, instrumentales y coreográficas.

El homenaje forma parte de las activaciones por el reciente convenio de la Fundación Víctor Jara con la Universidad, lo que impulsado por la Dirección General de Vinculación con el Medio a través de su área de Extensión, busca llegar a la comunidad local mediante iniciativas que acerquen la cultura a la misma.

Los elencos son parte fundamental en esta labor, quienes a través de sus distintos estilos y con largas trayectorias, han logrado entregar diferentes experiencias musicales y culturales tanto de manera regional como en el país, siempre buscando llegar a nuevos públicos compartiendo su repertorio y destreza interpretativa.

El acuerdo, a su vez, fortalece la vinculación cultural y territorial entre ambas instituciones, promoviendo actividades artísticas que mantengan viva la memoria y legado del cantautor, siendo esta oportunidad solo el comienzo.

En este sentido, Amanda Jara, hija de Víctor Jara y representante de la Fundación, comentó que “como Fundación Víctor Jara creemos que es muy importante apoyar, fomentar y difundir acciones artísticas y culturales. El propiciar espacios de creación y comunidad, y que esto sea desde la vinculación territorial y con espacios educativos que están fuera de Santiago, lo que significa un crecimiento absoluto. Creemos que es una línea de trabajo que debemos fortalecer”.

El concierto y danza “Siempre será canción nueva” ofrecerá un recorrido por temas emblemáticos como Luchín, El cigarrito y Manifiesto, entre otros, todo interpretado por estudiantes y egresados de la UPLA.

La Universidad de Playa Ancha invita a toda la comunidad a participar de esta jornada que celebra el arte, la memoria y el legado de uno de los creadores más significativos de la cultura.