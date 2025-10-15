Los Tetas en Parque Padre Hurtado

Parque Padre Hurtado, Av. Francisco Bilbao 8105, La Reina.



Sábado 18 de octubre – 20:30 horas .

C-Funk & Rulo, Los Tetas, estarán este sábado 18 de octubre en Mercado Paula desde las 20.30 horas, para mostrar el último single llamado “Flaitelegante” que marca la nueva etapa creativa de la dúo y los grandes éxitos que los han posicionado como la banda más emblemática del funk en Chile.

Cristián Moraga y David Eidelstein, C-Funk y Rulo respectivamente, se presentarán en el evento que fusiona gastronomía, música, diseños, decoración y naturaleza, para mostrar la nueva etapa que están viviendo, que marca un reencuentro de los integrantes que se forjó hace cerca de un año cuando volvieron a conectar y planear el futuro.

“Corazón de Sandía”, “Cha cha cha”, “La Medicina”, “Papi, ¿Dónde está el funk?” y parte del nuevo material musical en el que también está “Tamo haciéndolo”, serán algunas de las canciones que podrá escuchar el público..