Conversatorio con Albertina Carri

Centro Arte Alameda, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.



Domingo 19 de octubre – 18:00 horas .

Entradas AQUÍ.

El domingo 19 de octubre, a las 18:00 horas se proyectará en Centro Arte Alameda la película ¡Caigan las rosas blancas! (2025), el esperado nuevo largometraje de la cineasta y escritora argentina Albertina Carri. Tras la función habrá un conversatorio con la directora.

La función gratuita llega en el marco de la 17 Bienal de Artes Mediales de Santiago – Hiperrealidades, organizada por la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas (CChV), y en colaboración con Banda Propia Editoras.

En ¡Caigan las rosas blancas!, Albertina Carri vuelve a presentar un road movie como en su celebrada película anterior Las hijas del fuego(2018), trayendo, como es su sello, cine transgresor y desobediente.

El conversatorio posterior a la función permitirá desarrollar un diálogo con Albertina Carri y profundizar en las reflexiones que nos deja su trabajo, sobre el escenario del Centro Arte Alameda.

Este evento es posible gracias al Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La trama sigue a Violeta, una joven directora de cine que, tras haber realizado una exitosa obra amateur de porno lésbico, es contratada para dirigir un largometraje porno ecologista. Pero sus opiniones sobre el género, tanto sexual como cinematográfico, no encajan en el nuevo entorno.

Violeta decide llevarse una cámara y huir del set, dando inicio a un recorrido desde Buenos Aires hasta São Paulo, que se convierte en una búsqueda de nuevas formas narrativas y afectivas.

Una historia en que el transcurso del viaje va permitiendo que la vida se imponga sobre la ficción, y el cine se transforme en un hallazgo vital. Nuevas reflexiones para sumar al celebrado cuerpo de trabajo de Albertina Carri, una autora fundamental del cine latinoamericano contemporáneo.

Albertina Carri (Buenos Aires, 1973), es una figura fundamental del cine latinoamericano actual. Estudió guión en la Universidad del Cine (FUC). Dirigió las películas No quiero volver a casa (2000), Los rubios (2003), Géminis (2005), La rabia (2008), Cuatreros (2017) , Las hijas del fuego (2018) y ¡Caigan las rosas blancas! (2025) con las que participó de los festivales de Cannes, Berlín, Toronto, San Sebastián y Rotterdam, entre otros. Sus películas transitan entre la ficción, el documental y el ensayo, y ha trabajado también en instalaciones audiovisuales como Operación fracaso y el sonido recobrado (Buenos Aires, 2015), Animales puros (Buenos Aires, 2016) y Cine puro (Berlín, 2022), y ha publicado los libros Los rubios: Cartografía de una película (2007-2024), Retratos ciegos (2021), Lo que aprendí de las bestias (2021) y Las posesas (2022) escrito junto a Esther Díaz. Ahora, llega a Chile a presentar su más reciente libro: “Cine Vivo”(2025) / Banda Propia Editoras.