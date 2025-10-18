CULTURA
Pianista italiano de jazz Nico Morelli en Talca
- Teatro Regional del Maule, 1 Ote. 1484, Talca.
- Lunes 27 de octubre – 19:30 horas.
- Más información AQUÍ.
Nico Morelli, pianista y compositor italiano, se ha consolidado como uno de los mejores jazzistas de su generación.
Su música es un encuentro entre el jazz, influencias de la música clásica y su investigación estilística única, en la que destacan sus raíces italianas, especialmente la música popular de Puglia.
El proyecto Piano Solo propuesto cuenta con la presencia del sonidista chileno Diego Baeza.
