Pianista italiano de jazz Nico Morelli en Talca

Teatro Regional del Maule, 1 Ote. 1484, Talca.



Lunes 27 de octubre – 19:30 horas .

Más información AQUÍ.

Nico Morelli, pianista y compositor italiano, se ha consolidado como uno de los mejores jazzistas de su generación.

Su música es un encuentro entre el jazz, influencias de la música clásica y su investigación estilística única, en la que destacan sus raíces italianas, especialmente la música popular de Puglia.

El proyecto Piano Solo propuesto cuenta con la presencia del sonidista chileno Diego Baeza.